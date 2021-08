Settimana di trattativa per il Crotone che continua a sfoltire la rosa per concludere, successivamente, alcune operazioni in entrata. Ad un passo dalla cessione sarebbero l'attaccante Nwankwo Simy, destinato a vestire la maglia della Salernitana e il centrocampista Jacopo Petriccione che saluterà la Calabria per giocare con il Pordenone. In uscita ci sarebbe anche il centrocampista Niccolò Zanellato, per il quale la strada percorribile sarebbe quella di Monza. In entrata, un'idea per il centrocampo potrebbe essere il giovane Filippo Ranocchia della Juventus U23.

Crotone, Ranocchia a centrocampo

Un profilo che potrebbe fare al caso del Crotone è quello del centrocampista Filippo Ranocchia, classe 2001, calciatore in forza alla Juventus U23. Su di lui si sarebbe soffermato l'interessamento del club calabrese che dovrà sostituire i partenti Jacopo Petriccione, destinato al Pordenone, e Niccolò Zanellato, destinato al Monza. Sul giovane bianconero ci sarebbe però anche l'interessamento di un altro club del torneo cadetto, l'Alessandria. Dopo il ritiro estivo effettuato nella rosa della Prima Squadra agli ordini del tecnico Massimiliano Allegri, il calciatore potrebbe essere girato in prestito al fine di maturare e incrementare la sua esperienza.

Tempo di cessioni per il Crotone

Non solo Jacopo Petriccione e Niccolò Zanellato, il Crotone sarebbe pronto a dire addio all'attaccante Nwankwo Simy, ormai prossimo al trasferimento a titolo definitivo alla Salernitana. In uscita ci sarebbe anche l'attaccante Junior Messias, corteggiato dal Torino e dal Monza e attualmente fuori rosa in Calabria.

In uscita anche il difensore Luca Marrone, per il quale le piste percorribili sarebbero due, il Monza e il Bari. Possibili cessioni anche per altri due calciatori rossoblù, come l'esterno Andrea Rispoli ed in particolare l'attaccante Emmanuel Riviere per il quale Bari e Vicenza avrebbero già effettuato dei sondaggi.

Le altre operazioni dei rossoblù

In entrata, il Crotone sarebbe prossimo ad ufficializzare l'arrivo in prestito dal Napoli del portiere Nikita, Contini che andrà a prendere il posto da titolare lasciato vacante con la partenza, dopo sette stagioni, di Alex Cordaz. In attacco dovrebbero giungere altri due attaccanti, uno di questi potrebbe essere Roberto Insigne, calciatore in scadenza di contratto con il Benevento. Sempre in attacco, potrebbe giungere un'alternativa a Mirko Maric con il nome di Sebastian Musiolik, del Rakow. In difesa non sarebbero emerse novità sul possibile arrivo di Gaston Silva, calciatore in forza nell'ultima stagione all'Huesca.