Prepara alcuni colpi in entrata il Crotone di Francesco Modesto. La dirigenza calabrese avrebbe "scartato" alcuni profili circolati nelle ultime settimane, come il difensore Bruno Alves e il centrocampista Birkir Bjarnason per motivi di natura economica e di età.

Nelle ultime ore sarebbero stati intensificati i contatti con il centrocampista Carlos Sanchez, attualmente svincolato. In porta sarebbe ormai imminente l'arrivo di Nikita Contini dal Napoli, mentre sarebbe emersa anche l'ipotesi Filippo Ranocchia dalla Juventus U23.

Crotone, idea Sanchez a centrocampo

Con la possibile partenza di Jacopo Petriccione entro il termine del mercato estivo, il Crotone potrebbe mettere a segno un paio di colpi. Il primo potrebbe essere il centrocampista Carlos Sanchez, ex Fiorentina, svincolato dopo la recente stagione disputata con il Watford. In carriera ha vestito le maglie anche di Elche, Valenciennes, Aston Villa ed Espanyol. Il calciatore colombiano potrebbe rappresentare un valore aggiunto nella squadra rossoblù.

I calabresi avrebbero inoltre ricevuto l'interessamento da parte del Panathinaikos per il centrocampista Milos Vulic.

Contini per la porta del Crotone

Con l'addio di Alex Cordaz, passato all'Inter dopo sette stagioni, e la recente cessione in prestito al Renate del giovane Gian Marco Crespi, il Crotone starebbe per perfezionare l'arrivo in prestito dal Napoli dell'estremo difensore Nikita Contini.

Il calciatore, terzo portiere della rosa dei partenopei, arriverebbe in Calabria per ricoprire il ruolo di titolare.

Un nome accostato agli squali nei giorni scorsi è stato anche Wladimiro Falcone della Sampdoria, con il club blucerchiato che non sarebbe però disposto a privarsi del suo calciatore in questa finestra di contrattazioni.

Le altre operazioni

Si attendono novità nelle prossime ore in merito alla cessione di Nwankwo Simy alla Salernitana. Le due società avrebbero raggiunto una bozza di accordo per una cifra di circa 6 milioni di euro.

Avrebbe subito invece una frenata la cessione al Monza del difensore Luca Marrone il cui trasferimento potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.

Non sembrerebbe trovare riscontri la possibilità di un ritorno in rossoblù del difensore Wladimir Golemic, attualmente svincolato. Nessuna novità anche sul fronte Junior Messias con l'attaccante brasiliano che sembra essere destinato alla cessione, ma difficilmente andrà al Torino. In attacco il Crotone avrebbe praticamente trovato un accordo con il Monza per l'arrivo a titolo definitivo della punta Mirko Maric.