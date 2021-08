La Juventus è attesa da giorni importanti in tema mercato. In questi giorni infatti la società bianconera ha ufficializzato gli acquisti di Kaio Jorge e Manuel Locatelli. Potrebbero però esserci altre trattative di mercato importanti, soprattutto per quanto riguarda le cessioni. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società potrebbe considerare le partenze di Aaron Ramsey e Cristiano Ronaldo se dovessero arrivare offerte importanti. Altro giocatore che sarebbe considerato cedibile dalla società bianconera è Daniele Rugani. Il difensore toscano guadagna circa 3 milioni di euro a stagione, un ingaggio evidentemente pesante per un giocatore che è considerata una riserva.

Su Daniele Rugani ci sarebbe l'interesse concreto del Napoli, che sarebbe alla ricerca di un'alternativa a Manolas. Il greco infatti vorrebbe ritornare a giocare all'Olympiakos, mentre Spalletti conosce molto bene Rugani avendolo allenato all'Empoli. Il classe 1994 però non vorrebbe lasciare la Juventus e sarebbe pronto a rifiutare un possibile trasferimento al Napoli.

Rugani vorrebbe rimanere alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Daniele Rugani vorrebbe rimanere alla Juventus. Nonostante il possibile interesse del Napoli il toscano potrebbe decidere di rifiutare una possibile offerta della società campana per continuare a giocare in bianconero. Rugani è considerato il quarto centrale da Massimiliano Allegri ma è convinto di poter essere utile al tecnico toscano.

Negli anni in bianconero, soprattutto durante la prima esperienza professionale del tecnico toscano in bianconero, il difensore ha dimostrato di avere la sua stima. Così come dovrebbe rimanere anche Mattia De Sciglio, considerato da Allegri molto importante perché duttile. Può infatti essere schierato su entrambi le fasce difensive.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus quindi dovrebbe avere a disposizione per la prossima stagione Daniele Rugani. Lo stesso non si può dire con certezza su Cristiano Ronaldo, almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato che riguardano il portoghese. L'agente sportivo del giocatore Jorge Mendes lo avrebbe offerto a diverse società, fra queste anche al Manchester City.

Se dovesse arrivare un'offerta importante la Juventus potrebbe considerare una sua cessione. I giocatori che piacciono come eventuali sostituti di Cristiano Ronaldo sono Mauro Icardi del Paris Saint Germain, Gabriel Jesus del Manchester City e Moise Kean dell'Everton. Intanto nelle ultime ore è stata ufficializzata la cessione del trequartista Hamza Rafia: il nazionale algerino si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto alla società belga dello Standard Liegi.