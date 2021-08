Settimana di trattative per il Crotone, reduce dalla vittoria ai calci di rigore in Coppa Italia contro il Brescia. La squadra di Francesco Modesto potrebbe cambiare volto nei prossimi giorni a causa di alcune cessioni e altrettanti arrivi. Esclusi dall'ultimo match Luca Marrone e Jacopo Petriccione. Il difensore sarebbe ormai prossimo al trasferimento al Monza, anche se ad inserirsi sarebbe stato nelle ultime ore il Bari. Per il centrocampista, invece, il Vicenza avrebbe effettuato un sondaggio. Nella lista dei partenti potrebbe essere inserito anche l'attaccante Emmanuel Riviere, richiesto in Serie B.

Monza e Bari su Marrone

Il futuro del difensore Luca Marrone sembrerebbe sempre più lontano dalla città di Crotone. Il calciatore, da due stagioni in Calabria, avrebbe richiesto alla società la cessione. Per lui nei giorni scorsi sarebbe giunta un'offerta da parte del Monza con il tecnico Giovanni Stroppa che apprezzerebbe allenare nuovamente il suo ex calciatore. A richiedere informazioni sarebbe stato però di recente anche il Bari, in Serie C. La formazione pugliese avrebbe individuato in Luca Marrone un tassello importante per ricostruire la difesa e puntare in questo campionato al ritorno in Serie B.

Crotone, Petriccione in uscita

Dopo una sola stagione, dovrebbe cambiare maglia anche il centrocampista Jacopo Petriccione.

L'ex calciatore del Lecce, arrivato la scorsa estate come uno dei grandi acquisti estivi, ha faticato a trovare spazio nell'undici titolare dei rossoblù, rimanendo ai margini dell'ultimo campionato di Serie A. In queste giornate, il calciatore si è allenato con la squadra in attesa di un'offerta per il suo trasferimento. A sondare il terreno sarebbe stato il Vicenza, situazione confermata dallo stesso direttore sportivo calabrese Beppe Ursino.

Lo stesso Vicenza, insieme all'Ascoli, avrebbero richiesto informazioni anche per un altro calciatore rossoblù, l'attaccante Emmanuel Riviere.

Crotone, le altre operazioni

A fare il loro arrivo in città, in occasione della gara di Coppa Italia contro il Brescia, sono stati il centrocampista Marco Sala del Sassuolo e l'attaccante Mirko Maric del Monza, Entrambi i calciatori, presenti in tribuna, dovrebbero essere ufficializzati nelle prossime ore.

Il centrocampista arriverà a Crotone con la formula del prestito, mentre per la punta croata si tratterà di prestito con diritto di riscatto fissato a circa 4 milioni di euro. Potrebbe arrivare mercoledì l'ufficialità del trasferimento di Nwankwo Simy alla Salernitana. Accordo già raggiunto tra le società con una cessione a titolo definitivo per 6 milioni di euro.