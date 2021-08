La Juventus è attesa da giorni importanti in sede di mercato. Nelle prossime ore si dovrebbe definire la trattativa che porterebbe Manuel Locatelli alla squadra bianconera. In caso di mancato accordo, la società torinese si metterebbe alla ricerca di un'alternativa.

Intanto si attende l'ufficialità dell'acquisto di Kaio Jorge, attualmente in quarantena dopo essere arrivato in Italia dal Brasile.

Il Calciomercato della Juventus, però, è in movimento anche per quanto riguarda le operazioni in uscita. In queste ultime ore, dalla Spagna è stata lanciata un'indiscrezione secondo cui Cristiano Ronaldo potrebbe tornare al Real Madrid.

Il tecnico Carlo Ancelotti vorrebbe avere di nuovo con sé il campione portoghese. Oltre a CR7, potrebbero andare via da Torino in prestito i giovani Dragusin e Rafia.

Anche Daniele Rugani sembra avere mercato nel campionato italiano. Il difensore toscano piace alla Lazio e al Napoli. A proposito dei partenopei, sembra che l'allenatore Luciano Spalletti abbia indicato Rugani come eventuale sostituto di Kostas Manolas, qualora quest'ultimo dovesse trasferirsi all'Olympiacos.

Rugani potrebbe trasferirsi al Napoli

Il Napoli potrebbe acquistare Daniele Rugani in caso di addio di Manolas. Il centrale 27enne piace a Spalletti che ha gà lavorato con lui ai tempi dell'Empoli. Il difensore bianconero potrebbe trasferirsi in prestito oneroso alla società campana, con l'inserimento di un diritto di riscatto.

Il valore di mercato si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro.

In caso di partenza di Rugani, la Juventus si metterebbe alla ricerca di un quarto centrale, anche perché Dragusin potrebbe essere girato in prestito al Cagliari. Si era parlato di un interesse per German Pezzella, in scadenza di contratto con la Fiorentina nel giugno del 2022.

Il difensore argentino potrebbe lasciare la società toscana per circa 10 milioni di euro.

Il mercato della Juventus: CR7 potrebbe andar via

La Juventus potrebbe cedere Cristiano Ronaldo in questo mercato estivo. Il portoghese potrebbe andare al Paris Saint-Germain o al Real Madrid e, in questo caso, i dirigenti bianconeri andrebbero a caccia di una nuova punta.

I giocatori che finirebbero nel mirino della Vecchia Signora sarebbero Mauro Icardi del Paris Saint-Germain e Gabriel Jesus del Manchester City. Entrambi hanno un costo del cartellino che sfiora i 60 milioni di euro, anche se la Juventus potrebbe proporre la formula del prestito con diritto di riscatto.

La Juventus vorrebbe incassare almeno 30 milioni dalla partenza di CR7 che, se andasse via, permetterebbe al club piemontese di risparmiare la stessa somma relativa all'ingaggio. Ricordiamo che il contratto del fuoriclasse lusitano scade nel giugno del 2022.