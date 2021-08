Una settimana importante attende la società del Crotone. La formazione calabrese, che tornerà in campo il 16 agosto contro il Brescia in Coppa Italia, è chiamata a sfoltire la rosa prima di potere acquisire nuovi rinforzi. Tra i calciatori che potrebbero cambiare presto maglia nelle prossime ore ci potrebbero essere i difensori Luca Marrone con destinazione Monza e Sergio Yakubiv per il quale si sarebbe l'interesse della Lucchese.

In uscita è previsto un incontro nelle prossime con la Salernitana per la cessione a titolo definitivo dell'attaccante nigeriano Nwankwo Simy.

Crotone, si liberano posti in difesa

Dopo i diversi acquisti dei giorni scorsi il Crotone sarebbe pronto a liberare due posti in difesa nella sua rosa. A salutare la Calabria dovrebbero essere Luca Marrone e Sergio Yakubiv.

Per il primo si tratterebbe di un addio definitivo dopo due stagioni, con la possibilità di ripartire dalla Serie B con la maglia del Monza, squadra allenata dall'ex tecnico proprio dagli squali Giovanni Stroppa. Per il calciatore ucraino, invece, il futuro potrebbe essere in Serie C con un prestito fino a fine stagione alla Lucchese, squadra appena ripescata.

Nuovi innesti per il Crotone

Anche l'attaccante Nwankwo Simy sarebbe ormai prossimo all'addio ai colori rossoblù. La punta, dopo cinque stagioni, pare vicina all'accordo con la Salernitana.

A centrocampo gli squali potrebbero attingere al mercato estivo portando a segno due acquisti: uno potrebbe essere l'esperto Birkir Bjarnason, svincolato dopo le ultime due stagioni di alto profilo vissute con la maglia del Brescia. Un altro arrivo potrebbe essere invece un giovane talento come Tommaso Milanese della Roma.

Svanita la possibilità di arrivare a Gennaro Acampora, il Crotone potrebbe valutare l'ipotesi di trattenere in rosa Niccolò Zanellato, mentre dovrebbe partire Jacopo Petriccione.

Le altre trattative

In attacco la cessione di Luca Marrone potrebbe aprire le porte all'arrivo di Mirko Maric dal Monza.

Un'idea è poi il ritorno di Milan Djuric dalla Salernitana. Nessuna novità invece per l'acquisto di Sebastian Musiolik dal Rakow. In difesa sembrerebbe mancare ormai poco per la firma sul contratto dello svincolato Vasile Mogos, in uscita dal Chievo Verona.

Un profilo che potrebbe interessare agli squali è poi quello di Raoul Bellanova, rientrato al Bordeaux dopo il prestito all'Atalanta.

C'è ancora da attendere qualche giorno per l'ufficialità del nuovo portiere, con l'arrivo di uno tra Nikita Contini del Napoli o Wladimiro Falcone dalla Sampdoria.