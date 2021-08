Le ultime due settimane di Calciomercato potrebbero regalare clamorose trattative.

Di certo la notizia principale di calciomercato degli ultimi giorni è il trasferimento a parametro zero di Leo Messi al Paris Saint Germain. Il Barcellona ha "perso" per alcune settimane anche Sergio Aguero, che ha subito un infortunio. Una situazione non semplice per la società catalana, che cercherà anche di alleggerire la rosa per motivi di bilancio. Si parla di un possibile trasferimento di Coutinho alla Lazio, così come di una possibile cessione della punta danese Braithwaite.

Partenze che potrebbero agevolare l'arrivo di un nuovo attaccante. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'agente sportivo Mino Raiola potrebbe offrire al Barcellona il cartellino di Moise Kean, che dopo la stagione in prestito al Psg è ritornato all'Everton.

Moise Kean potrebbe trasferirsi al Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Raiola potrebbe offrire Kean al Barcellona. La punta italiana infatti vorrebbe lasciare l'Everton e gradirebbe un eventuale trasferimento nella società catalana. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, difficilmente la società inglese lo cederà in prestito con diritto di riscatto.

L'eventuale approdo dell'italiano al Barcellona però dipenderà dalle cessioni che riuscirà a effettuare la società catalana.

Se infatti dovessero partire Coutinho e Braithwaite, allora ci sarebbe la possibilità di sostenere un acquisto come quello di Kean.

A proposito della punta ex Juventus, si è parlato recentemente di un interesse concreto dell'Inter come alternativa a Duvan Zapata. Kean potrebbe essere un profilo gradito alla società nerazzurra in quanto si andrebbe a integrare molto bene con Lautaro Martinez e con il nuovo arrivato Dzeko.

Il mercato di Inter e Juventus

L'Inter nelle prossime ore potrebbe ufficializzare l'acquisto di Denzel Dumfries per circa 14 milioni di euro. Anche Dzeko sarà un nuovo giocatore nerazzurro e dovrebbe sottoscrivere un contratto da circa 6 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023. Dovrebbe inoltre arrivare un'altra punta: piacciono Zapata, Correa e appunto Kean.

La Juventus invece potrebbe definire l'arrivo di Locatelli la prossima settimana: le posizioni del Sassuolo e del club bianconero si sono avvicinate ed è probabile che si arrivi a un'intesa. Potrebbe arrivare anche Miralem Pjanic se dovesse partire Aaron Ramsey.