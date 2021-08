Non solo difesa e attacco, il mercato estivo del Crotone potrebbe vedere degli arrivi anche a centrocampo. La squadra rossoblù, che ha salutato nelle scorse settimane l'esperto Luca Cigarini, svincolato, potrebbe inserire un rinforzo nella stessa zona del campo. Nei giorni scorsi ad essere accostato agli squali era stato Gennaro Acampora, ex calciatore dello Spezia. Nelle ultime ore il nome più chiacchierato sarebbe quello di Carlos Sanchez. In attacco il Crotone attenderebbe offerte per Nwankwo Simy, con la Fiorentina che sembrerebbe attenta al calciatore degli squali.

Crotone, rinforzo a centrocampo

Per completare il centrocampo il Crotone sarà chiamato a definire ancora qualche innesto. Un profilo utile potrebbe essere quello del centrocampista colombiano Carlos Sanchez, ex calciatore della Fiorentina, reduce dall'ultima stagione al Watford della famiglia Pozzo, squadra con la quale ha collezionato 7 presenze. In Serie A con la maglia del club toscano, in due stagioni, ha collezionato 40 presenze andando a segno con 2 reti. Per il classe 1986 il ritorno in Italia rappresenterebbe un occasione per mettersi in mostra e provare a rilanciare la sua carriera in un club, come quello calabrese, che punterebbe a ritornare subito in massima serie.

Crotone, Simy corteggiato dalla Fiorentina

Non solo Bologna e Salernitana, in Italia il profilo di Nwankwo Simy sarebbe seguito anche dalla Fiorentina. La formazione viola avrebbe individuato nella punta nigeriana un possibile rinforzo in caso di partenza di Christian Kouame, punta che interesserebbe ad Anderlecht e Friburgo.

A frenare il club del presidente Commisso sarebbe però il costo del cartellino della punta del Crotone, stimato attorno ai 10 milioni di euro ma con un contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Per Nwankwo Simy ci sarebbero però anche da registrare sondaggi dal Tottenham, dallo Stoccarda e dalla Real Sociedad con una proposta del Maiorca rifiutata nei giorni scorsi.

Le altre trattative

In entrata la dirigenza calabrese starebbe per sciogliere i dubbi sull'estremo difensore che andrà ad ereditare il ruolo da titolare dopo la partenza di Alex Cordaz in direzione Inter. Dopo avere provato Marco Festa e Gianluca Saro in queste settimane, il Crotone avrebbe optato per l'acquisto di un altro portiere, con la possibilità di mandare a giocare in prestito in Serie C il giovane Gian Marco Crespi. La pista calda sarebbe quella che porta a Nikita Contini, terzo portiere del Napoli ma gli squali punterebbero forte anche su Wladimiro Falcone della Sampdoria, che rappresenterebbe la prima scelta ma per il quale il club blucerchiato, al momento, avrebbe rifiutato l'offerta rossoblù.