Una rosa da completare per arrivare al meglio all'avvio della nuova stagione sportiva. Il Crotone, che affronterà nella giornata di domenica 1 agosto il Giana Erminio in amichevole, potrebbe ben presto cambiare pelle con l'arrivo di diversi rinforzi in tutti i reparti. Tra i calciatori che potrebbero giungere in Calabria potrebbe esserci il centrocampista Armand Rada, in forza al Renate. Al club della terza serie potrebbe essere girato in prestito l'estremo difensore Gian Marco Crespi. Altro profilo gradito potrebbe essere quello di Carlos Sanchez, calciatore del Watford.

Novità potrebbero giungere in settimana relative alla cessione di Junior Messias con destinazione Monza.

Crotone, Rada tra i profili seguiti

Cresciuto calcisticamente nel settore Primavera dell'Inter, il centrocampista Armand Rada potrebbe rappresentare un rinforzo per il Crotone. Il calciatore, sotto contratto con il Renate fino al 30 giugno 2022, sarebbe conteso oltre che dalla dirigenza crotonese anche dal Cosenza del presidente Guarascio. Per il calciatore albanese nell'ultima stagione sono giunte 36 presenze con 3 reti nel campionato di Serie C. Una crescita esponenziale che lo ha portato negli ultimi due campionati a diventare un titolare del Renate, giungendo fino ai Play-Off.

Messias-Monza: possibile incontro

Il Crotone potrebbe muoversi anche per quello che concerne le cessioni. Nelle ultime ore il Torino sembrerebbe avere allenato l'interesse per l'attaccante Junior Messias dopo avere offerto 8 milioni di euro, virando decisamente su Adam Ounas del Napoli. Per Junior Messias il futuro potrebbe essere al Monza.

La squadra della famiglia Berlusconi avrebbe offerto 8 milioni di euro con altri 2 milioni di euro da acquisire attraverso specifici bonus. Nei prossimi giorni le due dirigenze potrebbero incontrarsi per discutere della trattativa con il talento brasiliano che rappresenterebbe un profilo gradito al tecnico Giovanni Stroppa.

Crotone, le altre operazioni

In mezzo al campo gli squali starebbero guardando anche al mercato estero per reperire rinforzi utili. Un nome potrebbe essere quello di Carlos Sanchez, calciatore in uscita dal Watford. In porta il Crotone si sarebbe riservato qualche giorni di riflessione prima di accettare il prestito di Nikita Contini dal Napoli, sperando in un cambio di decisione della Sampdoria per Wladimiro Falcone. Al momento, infatti, il club blucerchiato non sarebbe intenzionato a privarsi del suo portiere. In attacco si attendono invece novità in merito all'arrivo a titolo definitivo dell'attaccante Sebastian Musiolik dal club polacco del Rakow.