Il Milan è alla ricerca delle ultime occasioni di mercato. Di sicuro la priorità dei rossoneri è quella di sostituire Hakan Calhanoglu, infatti non basterà soltanto il rinnovo del prestito di Brahim Diaz per sopperire alla mancanza del turco. Allo stesso tempo, la dirigenza starebbe valutando l'idea di acquistare un altro centrocampista esperto che possa affiancarsi a Kessie, Bennacer e Tonali. La scelta sarebbe tra Tiemoue Bakayoko e Moussa Sissoko, e qualora dovesse arrivare uno dei due a farne le spese potrebbe essere Tommaso Pobega, che tanto bene sembra aver fatto in questo precampionato.

Milan, Bakayoko avrebbe dato il via libera al trasferimento

Il centrocampista del Chelsea Tiemoue Bakayoko avrebbe dato via libera al ritorno al Milan quest'estate, ma i rossoneri probabilmente aspetteranno gli ultimi giorni di mercato per presentare un'offerta al club londinese. Il futuro di Bakayoko allo Stamford Bridge è sicuramente deciso poiché non fa parte dei piani dell'allenatore Thomas Tuchel per la prossima stagione. I Blues, dal canto loro, sarebbero ben felici di liberarsi di un ingaggio pesante per un giocatore che non sarà utilizzato. Bakayoko ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Napoli, dove ha faticato a trovare il suo ritmo, ma il suo appeal in Italia rimane alto con il Milan interessato ad acquistarlo.

Secondo le ultime notizie, intanto, il francese ha già dato il via libera a vestire nuovamente i colori rossoneri. Il nazionale francese ha già giocato a San Siro nella stagione 2018/19 ed è pronto a tornarci quest'estate. Tuttavia, come detto, il Milan aspetterà gli ultimi giorni di mercato per capire la fattibilità e convenienza dell'operazione.

Calciomercato Milan, continua la ricerca di un centrocampista

Il giornalista Carlo Pellegatti ha fornito alcuni aggiornamenti di mercato confermando che il Milan si impegnerà ad ingaggiare un nuovo centrocampista difensivo. Secondo il giornalista, ci sarebbero stati contatti tra il Milan e il direttore sportivo del Tottenham Fabio Paratici sul francese Sissoko, ma la notizia è arrivata da una fonte inglese e non è stata del tutto confermata dai media italiani.

Inoltre, secondo le ultimi indiscrezioni, Pobega dovrebbe partire nuovamente in prestito quando arriverà un nuovo centrocampista, con il terzetto di Serie A composto da Sampdoria, Torino e Cagliari che sarebbe interessato al centrocampista. Il giocatore italiano, rientrato dal prestito allo Spezia, sembrava aver impressionato positivamente il tecnico Stefano Pioli, ma probabilmente la dirigenza rossonera ha altre idee. A breve sono attesi movimenti, dunque, per ciò che riguarda il centrocampo.