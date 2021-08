La Juventus dopo il match contro il Barcellona prosegue il sua preparazione estiva in vista dell'inizio del campionato. Sabato 14 agosto si disputerà l'ultima amichevole estiva prima della prima giornata contro l'Udinese, in programma alla Dacia Arena domenica 22 agosto, contro l'Atalanta. Il tecnico Massimiliano Allegri dovrà cercare di valorizzare una rosa che nella stagione 2020-2021 non ha reso come ci si aspettava. Ci si attende il definitivo salto di qualità da parte di alcuni giocatori, fra questi spicca evidentemente anche Dejan Kulusevski.

Il centrocampista svedese è riuscito ad incidere nella Juventus soprattutto nella parte finale della scorsa stagione, quando ha contribuito alla vittoria della Coppa Italia nella finale contro l'Atalanta. Di Kulusevski ha parlato di recente l'ex punta dell'Aston Villa e della nazionale svedese Marcus Allback, che ha suggerito al centrocampista della Juventus di trasferirsi in Inghilterra. Secondo Allback infatti il campionato inglese è più adatto alla caratteristiche tecniche di Kulusevski. Ha poi aggiunto che per vincere dovrebbe trasferirsi in una società come il Manchester City.

'll campionato inglese sarebbe ideale per Kulusevski'

"Se Dejan ha come obiettivo di vincere dei trofei, ovviamente il Manchester City potrebbe essere la giusta scelta per lui e non penso ci siano dubbi sul fatto che possa fare bene".

Queste le dichiarazioni di Allback riguardo al centrocampista della Juventus Kulusevski. L'ex giocatore ha quindi suggerito allo svedese di trasferirsi in Inghilterra. Proseguendo ha agiunto: "Ha tutte le caratteristiche per lavorare al meglio con Guardiola, Dejan ama i dribbling, i passaggi corti. Si troverebbe bene anche nell'Arsenal, dove potrebbe diventare una delle stelle della società".

Difficile pensare che la Juventus possa decidere di cedere il centrocampista svedese. Probabilmente insieme a de Ligt e Chiesa è considerato uno dei pochi giocatori incedibili della rosa bianconera. Allegri potrebbe aiutarlo a migliorare e a fare il definitivo salto di qualità. Il tecnico toscano potrebbe schierarlo nel tridente offensivo di un 4-3-3 o come trequartista e seconda punta in un 4-3-1-2.

Il settore avanzato della Juventus

Dejan Kulusevski sarà uno dei protagonisti del settore avanzato della Jvuentus. Insieme a lui ci saranno Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. A questi bisogna aggiungere Kaio Jorge, che ha già effettuato le visite mediche alla Continassa e dopo la quarantena si aggregherà alla rosa bianconera per gli allenamenti. Il brasiliano potrebbe essere convocato già per la prima giornata di campionato contro l'Udinese.