Il calciomercato del Milan continua a riservare colpi di scena, con i rossoneri alla ricerca di rinforzi al fine di migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Dopo il pareggio per 0-0 contro il Real Madrid, sono emerse alcune lacune soprattutto nel reparto offensivo, dove Hakan Calhanoglu non è stato ad oggi sostituito. Per tale ragione, il rinforzo che arriverà sarà probabilmente un trequartista, anche se non è escluso che possano arrivare anche due giocatori in quel ruolo.

Il Milan è alla ricerca di occasioni di mercato e in tal senso ci potrebbe essere l'acquisto di Marcel Sabitzer, giocatore in scadenza a giugno che milita nel Lipsia.

Diversa per costi e possibilità è l'operazione che porterebbe James Rodriguez in rossonero, con il procuratore del nazionale colombiano, Jorge Mendes, che pare deciso a spingere il proprio assistito verso il Milan.

Calciomercato Milan, l'austriaco del Lipsia gradirebbe la destinazione

Il nazionale austriaco Marcel Sabitzer è certamente nel pieno della propria maturità calcistica avendo compiuto 27 anni lo scorso marzo. Da giugno 2015 milita in pianta stabile nel Lispia, squadra tedesca, con la quale in Bundesliga ha collezionato 143 presenze, realizzando 32 gol e fornendo 27 assist. Il giocatore si è fatto notare anche in Champions League ed Europa League, dove ha collezionato complessivamente 47 presenze condite da 7 gol e 9 assist.

La sua valutazione per il portale transfermarkt è di 42 milioni di euro, ma l'imminente scadenza contrattuale potrebbe rappresentare un'occasione da non perdere per il Milan. Secondo le ultime indiscrezioni il giocatore avrebbe deciso di partire nel corso di questa sessione di Calciomercato, non aspettando di liberarsi a parametro zero la prossima stagione.

Anche l'allenatore del club tedesco ha confermato che il giocatore potrebbe lasciare il club.

Milan, sempre viva la pista che porta a James

L'agente Jorge Mendes starebbe lavorando per cercare di portare il suo assistito James Rodriguez al Milan prima della fine dell'estate, secondo le ultime indiscrezioni. Un certo numero di obiettivi sono stati accostati al Milan, mentre i rossoneri sono alla ricerca del profilo giusto per sostituire Hakan Calhanoglu: James Rodriguez è un'opzione menzionata più volte tra gli addetti ai lavori.

L'ex regista del Real Madrid è stato messo da parte nel progetto dell'Everton dall'allenatore Rafa Benitez, che non ha intenzione di scommettere su di lui la prossima stagione. L'ostacolo più grande è rappresentato dallo stipendio molto alto, motivo per cui l'agente portoghese penserebbe a un taglio dell'ingaggio per rendere concreta la possibilità di trasferirsi in Italia.