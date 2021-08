La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta per ritornare alla vittoria in una partita di Serie A dopo il pareggio amaro rimediato domenica scorsa in casa dell'Udinese. La squadra Juventina contro i friulani ha sciupato un doppio vantaggio facendosi raggiungere verso fine partita con il risultato di 2-2.

In quell'occasione a far parlare di se fu Cristiano Ronaldo che partì dalla panchina e di conseguenza fu escluso per scelta tecnica, ma molti tifosi e giornalisti sportivi associarono quell'evento ad eventuali scenari di mercato che legano il futuro del portoghese a club come Manchester City o Paris Saint-Germain.

Filtra pessimismo sul futuro di Ronaldo alla Juventus

Anche nella giornata di oggi l'attaccante classe 1985, Cristiano Ronaldo, è ritornato al centro di dibattiti e delle notizie del mondo bianconero. Infatti nel corso della seduta d'allenamento mattutina il calciatore ha abbandonato il terreno di gioco e si è diretto verso gli spogliatoi. Ad un primo impatto tutti hanno pensato che questa scena potesse sancire la fine del matrimonio tra la Juventus ed il talento portoghese, ma la stessa società bianconera, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto che Cristiano Ronaldo ha lasciato la seduta d'allenamento di mister Allegri a causa di un colpo rimediato al braccio.

Stando alle prime ricostruzioni, lo scontro di gioco che ha portato all'infortunio di Ronaldo è stato causato insieme ad Alex Sandro.

Ora tutto il mondo bianconero vuole sapere l'entità della botta rimediata al braccio da CR7, ma soprattutto si cerca di capire se il giocatore possa essere convocabile per la sfida, in programma tra soli tre giorni allo Juventus Stadium di Torino, contro l'Empoli. Le prime impressioni che giungono da Vinovo, sede dello Juventus Training Centre, parlano di una concreta possibilità di vedere l'attaccante portoghese di Funchal escluso dalla lista dei convocati per il match contro l'Empoli.

Per i tifosi Ronaldo vuole andare in Premier League

Secondo molti tifosi però quest'ultimo evento accaduto a Cristiano Ronaldo potrebbe essere anche legato alla sua volontà di trasferirsi lontano dall'Italia, magari in Inghilterra al Manchester City di Pep Guardiola. Il giocatore avrebbe infatti chiamato due giocatori dei "Citizens", i suoi connazionali Bernardo Silva e Ruben Dias, chiedendo informazioni sul club, sulla città e sui tifosi.

Però oltre al club inglese, sul talento portoghese vi è anche un'altra squadra molto importante del panorama calcistico europeo, il Paris Saint-Germain. Infatti la dirigenza parigina starebbe pensando all'idea di avere un attacco formato da Messi, Ronaldo e Neymar, ma in quel caso c'è bisogno di trasferire Mbappe al Real Madrid.

Mancano sei giorni alla chiusura del mercato e tutto può ancora accadere.