La sconfitta contro l'Empoli nella seconda giornata di campionato evidenzia le problematiche della Juventus, che arriva da una stagione 2020-2021 deludente dal punto di vista del gioco e dei risultati. Tanta delusione da parte dei tifosi bianconeri, che vivranno la pausa per le nazionali nel peggior modo possibile, considerando che la Juventus nelle prime due giornate di campionato ha raccolto un solo punto. La distanza dalle rivali per il campionato è di cinque punti, in quanto Inter, Milan, Roma, Napoli e Lazio hanno raccolto due vittorie in altrettante partite.

Sui social gran parte dei sostenitori bianconeri rimpiangono Cristiano Ronaldo. Il comico Edoardo Mecca su Twitter ha scritto dopo Juventus-Empoli: "Abbiamo avuto la conferma, il problema non era Cristiano Ronaldo". Messaggio che ha trovato il supporto di molti suoi follower. Un'utente ha scritto: "Il problema è il centrocampo, si sapeva e si sa". Un altro follower ha scritto: "Ronaldo era la soluzione. Detto questo il 7 è andato e bisogna fare con quello che si ha. Ma i problemi sono talmente evidenti e profondi che è da presuntuosi parlare di scudetto e altro. Se Allegri rimette in sesto questa squadra fa il capolavoro della carriera".

I fischi dei tifosi rivolti soprattutto a Bentancur e a Rabiot

Non sono sfuggiti ai microfoni i fischi dei tifosi della Juventus nel match contro l'Empoli riservati soprattutto a Bentancur e Rabiot sostituiti nel secondo tempo. I due centrocampisti infatti non hanno garantito copertura e supporto, risultando due dei peggiori in campo nella sconfitta contro i toscani.

Fischi evidentemente estesi a tutta la formazione (e probabilmente anche alla dirigenza) al fischio finale. Indipendentemente da quali saranno gli acquisti della Juventus in queste ultime ore di Calciomercato, Allegri è chiamato ad un lavoro impegnativo e difficile in questa stagione.

Il mercato della Juventus

A proposito di possibili rinforzi, nelle prossime ore la Juventus potrebbe definire uno o due investimenti per la rosa.

Si parla infatti dell'arrivo di un centrocampista di qualità che possa garantire impostazione di gioco. Axel Witsel è un profilo che piace alla società bianconera, ma non è da scartare la possibilità arrivi Pjanic in prestito dal Barcellona. Potrebbe inoltre arrivare una punta in aggiunta a Moise Kean. Si parla molto di Mauro Icardi, ma molto dipenderà dal futuro professionale di Kylian Mbappé. La punta francese se dovesse rimanere al Paris Saint Germain potrebbe portare l'argentino a fare una nuova esperienza professionale. In tal caso potrebbe essere acquistato in prestito con diritto di riscatto dilazionato nelle prossime stagioni.