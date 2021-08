Il Paris Saint Germain è probabilmente il candidato principale alla vittoria della prossima edizione della Champions League. L'acquisto di Leo Messi si aggiunge infatti a quelli di Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georgino Wijnaldum e probabilmente a quello di Camavinga, secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società francese sarebbe interessata anche al centrocampista francese 19enne del Rennes. L'abbondanza della rosa del club francese la rende competitiva evidentemente in Francia e a livello europeo. A sottolineare la qualità dei giocatori a disposizione del tecnico Mauricio Pochettino è stato anche il centrocampista del Paris Saint Germain, Angel Di Maria.

Il nazionale argentino in una recente intervista a Tyc Sports ha voluto parlare anche del suo ex compagno al Real Madrid Cristiano Ronaldo. Secondo Di Maria il portoghese giocherebbe molto volentieri nel Paris Saint Germain perché avrebbe la possibilità di giocare con i migliori. Ha infatti dichiarato: "La qualità e la quantità di giocatori che ha il Psg adesso è qualcosa di unico".

'Cristiano Ronaldo vorrebbe essere al Psg'

Nell'intervista a Tyc Sports, il centrocampista argentino Angel Di Maria ha aggiunto: "Cristiano Ronaldo sicuramente vorrebbe essere al Psg ma hanno preso Messi e fortunatamente è meglio così". Parole che potrebbero lasciar pensare una preferenza evidente di Di Maria nei confronti di Messi, nonostante il centrocampista abbia giocato diverse stagioni al Real Madrid con Cristiano Ronaldo.

Non è però da scartare la possibilità che il portoghese si trasferisca nella società francese dalla prossima stagione, quando sarà andato in scadenza di contratto con la Juventus. Difficilmente infatti la società bianconera offrirà un prolungamento di contratto al portoghese, che potrebbe sostituire Mbappé al Psg. La punta francese infatti come CR7 è in scadenza di contratto a giugno 2022.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Potrebbe essere l'acquisto a parametro zero del Real Madrid nel 2022. D'altronde la società spagnola ha dimostrato di saper attingere a tale mercato. Basti pensare all'ingaggio di David Alaba in estate, dopo che l'austriaco era andato in scadenza di contratto con il Bayern Monaco.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare Erling Haaland come sostituto di Cristiano Ronaldo la prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti la società bianconera potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti professionali con Mino Raiola per provare a trattare l'acquisto del giocatore del Borussia Dortmund. Nel contratto del norvegese è presente una clausola rescissoria che gli permetterebbe di lasciare la società tedesca per circa 75 milioni di euro.