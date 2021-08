È ripartita la Serie A. A chiudere la prima giornata di campionato arriva sampdoria - Milan. Il match si giocherà alle ore 20.45 del 23 Agosto 2021. Il calcio estivo è finito e le amichevoli rappresentano il passato. Ora ogni gara assegna 3 punti fondamentali per la classifica. Entrambe le squadre sono ancora da completare. Le sirene del calciomercato hanno volume abbastanza alto, ma non così insistenti da deconcentrare l'attenzione dei calciatori. Tra gli spettatori ci sarà l'ex-genoano Pietro Pellegri che domani eseguirà le visite mediche alla clinica Madonnina e si aggregherà al Milan.

La Sampdoria invece avrà solo due attaccanti di ruolo e attende rinforzi proprio un quella parte del campo. I blucerchiati del nuovo tecnico D'Aversa hanno già effettuato l'esordio stagionale. La prima partita ufficiale si è giocata in Coppa Italia contro l'Alessandria. La Samp ha battuto in rimonta 3-2 i Grigi soffrendo più del previsto. Iniziare il campionato contro il Milan darà sicuramente stimoli ai ragazzi di D'Aversa che vogliono partire con il piede giusto. Moduli speculari tra le 2 squadre, entrambe con un 4-2-3-1 di partenza, ma in preseason il Milan ha spesso virato verso il 4-4-2. Quagliarella alla ricerca della quarta rete contro i rossoneri guiderà l'attacco. A centrocampo Thorsby dovrebbe indossare una maglia da titolare nonostante sia al centro del mercato.

In porta il confermato Audero.

Il Milan cambia pelle, ma riparte dalle conferme. Il segnale di continuità è dato dalla permanenza di Pioli che ha plasmato il suo gruppo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La squadra, orfana di Donnarumma e Calhanoglu schiererà Maignan titolare tra i pali rossoneri che non vede l'ora di esordire in Serie A. Tra i nuovi arrivati titolare anche Olivier Giroud che con la maglia numero 9 vuole sfatare la cabala e la "maledizione" che tormenta la maglia da centravanti dei rossoneri. Bennacer, non ancora al meglio dopo il covid, partirà in panchina.

Krunic e Tonali guideranno il centrocampo degli ospiti. Sulla trequarti Rebic e Leao si giocano una maglia da titolare con il portoghese favorito sul croato. Assenti Kessiè e Ibrahimovic per infortunio, mentre Andrea Conti non risulta tra i convocati. Panchina per il neo acquisto Alessandro Florenzi. L'incontro sarà arbitrato dal signor Guida di Torre Annunziata coadiuvato dagli assistenti di linea Ranghetti e Baccini. Il IV Uomo sarà Gargiulio. Var: Di Paolo Avar: Meli.

🎙️ #SampdoriaMilan 🎙️

Make sure to tune in for Coach Pioli's presser ahead of our season opener, LIVE on the app!



Non perderti la conferenza stampa del Mister in diretta a Milanello, LIVE sull’App#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) August 22, 2021

Sampdoria la lista dei convocati per la prima partita a Marassi:

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murru, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Silva, Thorsby, Trimboli, Verre.

Attaccanti: Gabbiaridni, Quagliarella.

Milan: i convocati per l’esordio in campionato

Portieri: Maignan, Plizzari, Tătărușanu.

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Díaz, Krunić, Pobega, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Leão, Maldini, Rebić.

📜 #SampdoriaMilan 📜

Our first squad list of the 2021/22 Serie A season 🔛

I nostri convocati per l'esordio in campionato 🔛

Powered by @Oppo#SempreMilan pic.twitter.com/MEecUr3uO8 — AC Milan (@acmilan) August 23, 2021

Sampdoria - Milan le quote e i pronostici

Alla prima di campionato le quote ricalcano il blasone delle squadre, la preparazione estiva e le rose a disposizione dei Mister prima della chiusura del mercato. Spesso si assiste a sorprese, spesso vengono confermate le certezze.

Tra Sampdoria e Milan i bookmakers non sembrano avere grossi dubbi. Il successo per i padroni di casa viene pagato 4,00 mentre la vittoria per il Milan è data solamente a 1,95. Un match senza vincitori ne vinti paga 3,50. Con attacchi vogliosi di segnare e difese ancora da mettere a punti, la quota over 2,5 a 1,75 potrebbe sembrare interessante, differentemente la quota under è data a 2. Il nuovo numero 9 rossonero Olivier Giroud è indiziato a sbloccare il match, la sua quota gol 2,10 è la più bassa tra i probabili giocatori titolari. Per la Sampdoria un gol di Fabio Quagliarella viene pagato 3,25 volte la posta in gioco. La quota GOL con entrambe le squadre a segno è data a 1,67 mentre la quota opposta NOGOL con una o nessuna squadra a segno è a 2,10.