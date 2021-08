Il pareggio in rimonta subito dalla Juventus nella prima giornata di campionato contro l'Udinese continua ad essere uno degli argomenti più discussi dai giornali sportivi. Sorprende, infatti, il modo in cui i giocatori di Allegri si siano fatti rimontare, considerando che nel primo tempo il match si era concluso sul 2 a 0 grazie ai gol di Dybala e Cuadrado. Nel secondo tempo, una Juventus fin troppo attendista e gli evidenti errori di Szczesny hanno portato l'Udinese a rimontare fino al 2 a 2 finale. Tanti addetti ai lavori hanno criticato il portiere della nazionale della Polonia che ha prima causato il rigore da cui è arrivato il gol del 1 a 2 dell'Udinese e poi ha servito involontariamente le punte friulane per il gol del pareggio.

Nel post partita, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha sottolineato che si devono evitare errori del genere, soprattutto dopo un primo tempo finito sul 2 a 0. Non è mancata però una frecciatina indiretta al tecnico toscano da parte del figlio dell'ex allenatore bianconero Andrea Pirlo, che ha utilizzato una stories su Instagram per esprimere la sua considerazione dopo il pareggio fra Udinese e Juventus.

Niccolò Pirlo lancia una frecciatina indiretta ad Allegri

“Il calcio è bello perché, se la Juve si fosse fatta rimontare due gol l’anno scorso, sarebbe stata colpa di una sola persona. Che quest’anno però non c’è”. Queste le parole di Niccolò Pirlo, pubblicate tramite una stories su Instagram.

Dichiarazioni che sanno di frecciatina nei confronti di Massimiliano Allegri. Allo stesso tempo, il giovane potrebbe essersi riferito a coloro che hanno criticato Andrea Pirlo, considerato uno dei maggiori responsabili del quarto posto ottenuto dalla Juventus la scorsa stagione. D'altronde, gran parte degli addetti ai lavori negli scorsi mesi hanno sottolineato come la scelta di Agnelli di affidarsi ad un tecnico inesperto come Pirlo fosse stata non ideale.

Anche perché l'allenatore bresciano non aveva mai avuto esperienze professionali da allenatore, neanche nel settore giovanile.

Le parole della compagna di Pirlo dopo l'esonero del tecnico da parte della Juventus

Non è la prima volta che un familiare di Pirlo interviene a sostegno dell'ex tecnico bianconero. Già nella scorsa stagione, ufficializzato l'esonero dell'allenatore bresciano da parte della Juventus, fu la sua compagna Valentina Baldini a difendere Pirlo, sottolineando come fosse fiera dell'eleganza dell'ex tecnico bianconero.

Di certo non mancano gli alibi ad Allegri per questo inizio discutibile. Il tecnico toscano, infatti, ha iniziato a lavorare con tutta la rosa a disposizione solo ad inizio agosto. Probabilmente dopo la sosta per le nazionali si inizierà a vedere la Juventus di Massimiliano Allegri.