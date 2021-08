La Juventus in questi ultimi giorni di mercato potrebbe regalare altri acquisti ai suoi tifosi. Molto dipenderà però dalle cessioni in quanto la società bianconera non vuole appesantire troppo il bilancio d'esercizio. Si parla ad esempio della possibile partenza di Daniele Rugani, che potrebbe essere sostituito da Alessio Romagnoli. A centrocampo invece, in caso di cessione di uno fra Ramsey e McKennie, potrebbe arrivare Miralem Pjanic. In questi giorni però si parla anche di un'altra possibile clamorosa partenza.

Ci riferiamo a quella di Cristiano Ronaldo, soprattutto dopo l'iniziale panchina del portoghese nel match fra Udinese e Juventus.

CR7 infatti è entrato solo nel secondo tempo, una decisione inaspettata quella di schierare titolare Morata al suo posto. Secondo alcuni addetti ai lavori tale decisione lascia intendere che il portoghese possa lasciare la Juventus in questi ultimi giorni di mercato. Se così fosse la società bianconera starebbe valutando almeno tre possibili nomi che possano sostituire CR7

I possibili nomi in caso di addio di CR7: ci sarebbe anche Martial

Uno dei giocatori che interessano alla Juventus è sicuramente Anthony Martial. Il francese sarebbe considerato cedibile dal Manchester United e avrebbe una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro. Somma pesante che però potrebbe essere attutita dal trasferimento di Cristiano Ronaldo proprio nella società inglese.

Fra le possibili società interessate all'acquisto del portoghese ci sarebbe proprio il Manchester United. Altro giocatore seguito dalla Juventus è Gabriel Jesus, anche in questo caso il suo arrivo potrebbe essere agevolato da uno scambio di mercato con Cristiano Ronaldo. La società inglese infatti starebbe provando ad acquistare Harry Kane dal Tottenham: la trattativa però rimane molto difficile.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per questo il Manchester City potrebbe valutare come alternativa al nazionale inglese proprio la punta portoghese. Si parla inoltre di un possibile interesse concreto della Juventus per Mauro Icardi in caso di partenza di Cristiano Ronaldo. La società francese potrebbe decidere di acquistare il portoghese per schierare un tridente offensivo formato da CR7, Messi e Neymar.

Lo scambio di mercato fra Icardi e Cristiano Ronaldo potrebbe concretizzarsi solo nel caso in cui Mbappé dovesse trasferirsi al Real Madrid.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus intanto è al lavoro anche ad alcune cessioni di giovani per permetter loro di giocare titolari. Il centrocampista Filippo Ranocchia potrebbe trasferirsi in prestito al Vicenza in Serie B. Il difensore Radu Dragusin potrebbe invece diventare un nuovo giocatore del Cagliari