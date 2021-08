La Juventus è attesa da una stagione di riscatto rispetto a quella 2020/2021 in cui i bianconeri hanno conquistato il quarto posto all'ultima giornata di campionato. Le vittorie di Supercoppa italiana e Coppa Italia non sono servite per la riconferma di Pirlo, che è stato sostituito da Massimiliano Allegri. Il ritorno del tecnico toscano è stato accolto con fiducia da gran parte dei sostenitori bianconeri. L'inizio di campionato per la Juventus non è stato ideale, considerando il pareggio per 2 a 2 contro l'Udinese. Sorprende la decisione del tecnico toscano di rinunciare all'inizio a Cristiano Ronaldo, entrato poi a metà secondo tempo al posto di Morata.

Sull'argomento Juventus ha parlato anche il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi. Tramite il suo account ufficiale di Twitter ha dichiarato che l'impresa difficile per il tecnico Allegri in questa stagione non sarà tanto vincere il campionato, ma far coesistere due giocatori come Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Pistocchi su Cristiano Ronaldo e Dybala

"L’impresa più difficile per Allegri non sarà vincere lo Scudetto, ha la rosa più forte e più profonda, ma far coesistere CR7 e Dybala, da quando con Sarri l'argentino è stato eletto miglior giocatore del campionato di Serie A, il portoghese non sopporta chi ne mette in discussione la leadership". Queste le dichiarazioni di Maurizio Pistocchi in riferimento alla Juventus e al lavoro che dovrà portare avanti Allegri soprattutto nella gestione della rosa.

Secondo il giornalista sportivo quindi la rosa bianconera è quella più forte e il vero lavoro del tecnico toscano sarà quello di far coesistere alcuni giocatori, fra questi Cristiano Ronaldo e Dybala.

La reazione degli utenti al tweet di Pistocchi

Tanti follower di Pistocchi hanno commentato il tweet del giornalista sportivo. Uno di questi ha scritto: "Se permetti dissent.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Rosa è la stessa che è arrivata 4^ l’anno scorso, hanno il problema Ronaldo che gioca per i record e non per la squadra, hanno acquistato solo Locatelli (mica De Bruyne) e hanno una difesa che al netto di de Ligt ha un’età media di ventordici anni". La risposta del giornalista è stata: "Kaio Jorge lo volevano tutti e Locatelli era già l’obiettivo di Pirlo nella scorsa stagione".

Un altro utente invece ha messo in dubbio l'assegnazione del premio come miglior giocatore della Serie A nella stagione 2019-2020 a Paulo Dybala. Ha infatti dichiarato: "Parliamoci chiaro. Dybala MVP fu immeritato. Non discuto le qualità di Paulo. Ma, ripeto, quel titolo di MVP vale quanto i 3/4 dei loro scudetti". Pistocchi ha risposto: "Decisivo nelle due sfide scudetto contro l’Inter, i numeri di Opta parlano chiaro".