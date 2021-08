La Juventus sta cercando di definire le trattative di mercato sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. La società lavorando sta lavorando all'acquisto di Manuel Locatelli del Sassuolo, come confermato anche dal vice presidente bianconero Pavel Nedved. Arrivano novità importanti anche in merito all'arrivo di Kaio Jorge. Il brasiliano potrebbe arrivare alla Juventus già nei prossimi giorni. La società bianconera dovrebbe pagare circa 1,5 milioni di euro più altrettanti di bonus al Santos. Potrebbe arrivare un altro centrocampista, qualora dovessero concretizzarsi alcune cessioni.

A tal riguardo potrebbero partire Merih Demiral, Federico Bernardeschi e Aaron Ramsey. Negli ultimi giorni la società bianconera ha definito altre cessioni ''minori''. Prima è toccato a Di Pardo trasferitosi al Vicenza, poi a Gianluca Frabotta. Il terzino nazionale Under 21 italiano è diventato un nuovo giocatore del Verona. Trattativa definitasi sulla base di un prestito. Il giocatore ha voluto salutare la Juventus tramite il suo account Instagram.

Frabotta si è trasferito in prestito al Verona

"Una stagione intensa, piena di emozioni che porterò sempre con me. È stato un orgoglio giocare e vincere per la Juventus con grandi campioni. Cercherò di fare tesoro degli insegnamenti e delle esperienze positive e non, vissute quest’anno.

Grazie". Queste le parole di Gianluca Frabotta su Instagram per salutare la Juventus dopo l'ufficialità del trasferimento in prestito al Verona. Arrivato nel 2019 alla Juventus, il terzino è stato prima protagonista nell'Under 23 bianconera vincendo anche una Coppa Italia di Serie C. Già nel 2019-2020 ha fatto parte anche dalla prima squadra.

In due anni in bianconero ha vinto oltre la Coppa Italia di Serie A, un campionato nella stagione 2019-2020, una Supercoppa italiana e una Coppa Italia nella stagione 2020-2021. Frabotta ha anche realizzato un gol con la Juventus, nel match dei quarti di finale di Coppa Italia della stagione 2020-2021 contro la Spal.

Il mercato della Juventus

Con la cessione in prestito di Frabotta al Verona, dovrebbe esserci la conferma di Luca Pellegrini come alternativa ad Alex Sandro sulla fascia sinistra. Il terzino italiano nella stagione 2020-2021 ha giocato in prestito al Genoa senza però raccogliere molto minutaggio a causa di un infortunio muscolare. Rimanendo in tema difensori, potrebbe partire Demiral, che interessa al Borussia Dortmund, all'Atalanta e alla Lazio. Potrebbero partire anche Federico Bernardeschi e Aaron Ramsey.