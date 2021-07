La Juventus nelle prossime settimane dovrebbe definire uno o due acquisti a centrocampo. Il primo ad approdare a Torino potrebbe essere Manuel Locatelli, considerato l'obiettivo principale per la mediana. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera starebbe pensando di inserire una percentuale di futura rivendita del 25%. In questo modo potrebbe bastare una somma cash da 30 milioni di euro, senza l'inserimento eventuale di contropartite tecniche. Altro nome per il centrocampo è quello di Miralem Pjanic, che potrebbe arrivare nel caso in cui il Barcellona decidesse di cederlo in prestito.

La Juventus però dovrebbe investire anche su una quarta punta per dare supporto ai vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. La società bianconera potrebbe acquistare una punta giovane e di qualità, che non costi molto (di cartellino e d'ingaggio). Non è escluso però che la Juventus colga qualche occasione di fine mercato, magari in prestito. Secondo le ultime indiscrezioni, una di queste potrebbe essere rappresentata da Timo Werner, destinato a lasciare il Chelsea dopo una stagione difficile in Inghilterra.

Werner potrebbe arrivare in prestito alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe seguendo la punta del Chelsea Timo Werner. La società inglese vuole acquistare un grande giocatore durante il Calciomercato estivo.

Si parla di un interesse concreto per Haaland, Griezmann e Lukaku. Per finanziare tale acquisto, potrebbe essere ceduto proprio l'attaccante tedesco. Non è da scartare la possibilità che parta in prestito con diritto di riscatto. In tal caso la Juventus potrebbe cogliere l'occasione e provare ad acquistarlo. Su Werner però ci sarebbe l'interesse anche di altre società importanti, su tutte il Bayern Monaco e il Paris Saint Germain.

Di certo l'eventuale arrivo del tedesco porterebbe ad appesantire ulteriormente il monte ingaggi della società bianconera, soprattutto se, come sembra, dovesse essere confermato Cristiano Ronaldo anche la prossima stagione.

Il mercato della Juventus

L'indiscrezione di mercato riguardante il possibile approdo di Werner alla Juventus non trova molte conferme fra i giornali sportivi italiani.

Più probabile infatti che possa arrivare una quarta punta giovane e di qualità, che sappia accettare il ruolo di alternativa ai titolari. I giocatori che piacciono alla società bianconera sono Gianluca Scamacca del Sassuolo, Milik dell'Olympique Marsiglia e Kaio Jorge del Santos. Il brasiliano sarebbe l'investimento più vantaggioso in quanto costa circa 10 milioni di euro e potrebbe accettare un ingaggio da circa 2 milioni di euro.