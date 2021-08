La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi soprattutto per centrocampo e settore avanzato. Le parole del vice presidente bianconero Pavel Nedved prima di Monza-Juventus confermano come la società stia lavorando all'acquisto di Manuel Locatelli. La Juventus ha presentato un'offerta al Sassuolo per il centrocampista che difficilmente varierà nei prossimi giorni. Nedved ha anche dichiarato che la volontà della Juventus è quella di acquistare Locatelli e lo stesso centrocampista vorrebbe la squadra bianconera. Molto dipenderà dal Sassuolo e dalla disponibilità nel diminuire le pretese economiche sul cartellino del nazionale italiano.

La società bianconera però valuta anche delle alternative a Manuel Locatelli qualora il giocatore non dovesse arrivare. Interesserebbe sempre Corentin Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco. Il nazionale francese è un classe 1994 e piace a Massimiliano Allegri perché in grado garantire equilibrio ma anche inserimenti. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, costa quindi praticamente la metà di Locatelli, essendo in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2022.

L'alternativa a Locatelli potrebbe essere Tolisso

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando anche delle alternative a Manuel Locatelli qualora il Sassuolo decidesse di non accettare l'offerta.

La società bianconera avrebbe offerto circa 35 milioni di euro compresi i bonus per il nazionale italiano, il Sassuolo vuole almeno 40 milioni di euro. Una distanza che non sembra ampia, anche se il Sassuolo sembra non aver intenzione di ridurre le pretese. In tal caso la Juventus potrebbe acquistare Corentin Tolisso, che non ha regalato grandi prestazioni nelle ultime stagioni, forse perchè condizionato da diversi infortuni muscolari.

Il contratto in scadenza a giugno 2022 potrebbe favorire il suo approdo in bianconero, anche perché il prezzo è vantaggioso: potrebbe essere ceduto dal Bayern Monaco per circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare un altro centrocampista qualora dovesse partire Aaron Ramsey. Il gallese ha mercato in Inghilterra e la sua partenza potrebbe garantire un'importante plusvalenza finanziaria.

Arrivato a parametro zero nell'estate 2019, la sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. In caso di partenza potrebbe arrivare Miralem Pjanic. Il centrocampista del Barcellona lascerà probabilmente la Spagna e gradirebbe un approdo alla Juventus. Potrebbe essere ceduto in prestito di due anni o anche a parametro zero.