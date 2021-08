La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti per incrementare il livello qualitativo della propria rosa, in attesa di ufficializzare il primo innesto di questa sessione estiva per quanto riguarda la prima squadra.

Oltre al centrocampo, la società bianconera potrebbe rinforzare anche la difesa. Si parla infatti della possibile cessione di Daniele Rugani, che potrebbe trasferirsi da Maurizio Sarri: qualora l'affare dovesse andare in porto Alessio Romagnoli e German Pezzella sono i nomi che piacciono alla società bianconera.

Nelle ultime ore però, secondo la stampa spagnola, la Juventus starebbe valutando un altro difensore, che potrebbe lasciare il Paris Saint Germain dopo l'arrivo di Sergio Ramos: si tratta del brasiliano Marquinhos, che la società francese potrebbe cedere, anche per garantire un introito al bilancio societario. Il suo prezzo di mercato è però piuttosto elevato, si parla di circa 75 milioni di euro.

Marquinhos, possibile idea per la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate sulla stampa sportiva spagnola la Juventus potrebbe essere interessata al difensore brasiliano Marquinhos. Il brasiliano potrebbe lasciare il Paris Saint Germain per circa 75 milioni di euro. Sarebbe un acquisto gradito soprattutto anche da Cristiano Ronaldo.

Le indiscrezioni di mercato riguardanti l'interesse della Juventus per il brasiliano non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. Pare infatti obiettivamente difficile che la società bianconera, specie in un momento storico difficile dal punto di vista economico, possa spendere 75 milioni di euro per un difensore.

Fra l'altro il settore difensivo, che già ha Bonucci, De Ligt e Chiellini, non ha bisogno di rinforzi importanti, se non appunto di un'alternativa, come potrebbe essere Romagnoli oppure Pezzella.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus durante questo Calciomercato estivo potrebbe quindi acquistare un'alternativa in difesa e due centrocampisti, specie qualora dovesse essere ceduto Ramsey.

I preferiti per la mediana sono Pjanic e Locatelli.

Si attende a breve l'ufficialità dell'acquisto di Kaio Jorge, che ha già effettuato le visite mediche alla Continassa. Il brasiliano sarà il quarto attaccante a disposizione di Allegri, assieme a Morata, Dybala e Cristiano Ronaldo a giugno 2022 la Juventus.