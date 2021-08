La Juventus si appresta ad affrontare un'importante amichevole domenica 8 agosto: la società bianconera infatti sfiderà nel Trofeo Gamper il Barcellona. Una partita amichevole che potrebbe essere un antipasto della prossima Champions League, dopo che le due società si sono sfidate la scorsa stagione nel girone di qualificazione agli ottavi della massima competizione europea. Barcellona e Juventus starebbero lavorando anche ad una trattativa di mercato riguardante Miralem Pjanic. Il centrocampista infatti non sarebbe considerato utile al progetto sportivo catalano e lascerà probabilmente la Spagna.

Il giocatore vorrebbe far ritorno alla Juventus dopo quattro stagioni giocate da protagonista in bianconero.

Sarebbe un acquisto gradito anche dal tecnico Massimiliano Allegri, che vorrebbe un centrocampista abile nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il trasferimento di Pjanic alla Juventus potrebbe concretizzarsi già prima del match di domenica 8 agosto fra il Barcellona e i bianconeri.

Pjanic sarebbe vicino al trasferimento alla società bianconera

La Juventus sarebbe vicina all'acquisto di Miralem Pjanic. Il centrocampista potrebbe infatti sfidare già domenica 8 agosto da avversario la sua attuale società, ovvero il Barcellona.

La società bianconera infatti avrebbe deciso di investire sul centrocampista, considerato il profilo ideale per rinforzare la mediana. Pjanic potrebbe arrivare in prestito gratuito dalla società catalana, anche se si parla anche di una possibile partenza a parametro zero per il giocatore. Pjanic sarebbe solo uno degli acquisti a centrocampo per la Juventus.

Si valuta infatti un altro rinforzo, interesserebbe infatti Manuel Locatelli. Il Sassuolo e la Juventus potrebbero incontrarsi nei prossimi giorni per definire l'eventuale trasferimento del centrocampista alla società bianconera. Sarà però necessario anche alleggerire la rosa anche per finanziare gli acquisti prima menzionati.

Il possibile mercato della Juventus

Il centrocampista Pjanic potrebbe arrivare senza pagare il cartellino, diversa invece è la valutazione di mercato di Locatelli, che il Sassuolo vorrebbe vendere per circa 40 milioni di euro. Potrebbe essere Ramsey la cessione a centrocampo, il gallese potrebbe trasferirsi in Inghilterra. Altra cessione potrebbe riguardare Merih Demiral: secondo le ultime indiscrezioni di mercato il difensore è vicino al trasferimento all'Atalanta. Se così sarà la Juventus potrebbe acquistare Nikola Milenkovic, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. La Fiorentina potrebbe cederlo perché in scadenza di contratto a giugno 2022. La Juventus potrebbe offrire una somma cash più il cartellino di Daniele Rugani, che ha un prezzo di mercato di circa 10 milioni di euro.