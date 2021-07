La conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come tecnico della Juventus ha regalato spunti molto interessanti sui giocatori della rosa della Juventus. Il toscano ha confermato che Dybala deve ritornare ad essere un riferimento del settore avanzato, ha sottolineato che Rabiot e McKennie devono essere più incisivi dal punto di vista realizzativo. Sorprendono le parole di Allegri nei confronti di Bonucci. Il tecnico toscano ha dichiarato che il difensore, da quando si è trasferito al Milan, ha perso il ruolo di vice capitano. Parole dette in maniera ironica, con il sorriso sulle labbra, che però hanno suscitato molto clamore mediatico.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Leonardo Bonucci non sarebbe incedibile per la Juventus. In caso di importante offerta potrebbe essere considerata una sua partenza. Il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e guadagna circa sei milioni di euro a stagione. Su Bonucci ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società.

Bonucci potrebbe essere ceduto: interesserebbe al Tottenham e al Manchester City

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Bonucci potrebbe lasciare la Juventus in caso di offerta di circa 20 milioni di euro. Il difensore è stato inserito nella squadra ideale dell'Europeo, contribuendo in maniera evidente alla vittoria della competizione europea da parte della nazionale italiana.

Si è parlato fino a qualche settimana fa di un interesse concreto della Roma, anche se in questo momento la società di Friedkin starebbe lavorando all'acquisto di un profilo giovane. Interesserebbe Uduokhai dell'Ausburg. In Inghilterra, invece, sia Tottenham che Manchester City sarebbero interessate al giocatore e non avrebbero problemi a garantire i 20 milioni richiesti dalla Juventus e i sei milioni di euro a stagione al difensore.

Il mercato della Juventus

La Juventus difficilmente cederà Bonucci durante il Calciomercato estivo, soprattutto se dovessero partire anche Demiral e Rugani. Il nazionale turco potrebbe trasferirsi al Borussia Dortmund o all'Atalanta. I bergamaschi, infatti, potrebbero acquistarlo qualora dovesse essere confermata la cessione di Christian Romero.

Si valutano anche altre partenze, fra queste quelle di Gianluca Frabotta e Aaron Ramsey. Il nazionale under 21 italiano potrebbe lasciare la Juventus in prestito, magari per una società di Serie A. Il centrocampista gallese potrebbe trasferirsi in Inghilterra. Si parla di un interesse concreto di Wolverhampton e Tottenham. Qualora dovesse partire il gallese, la Juventus potrebbe decidere di ingaggiare Miralem Pjanic. Potrebbe infatti lasciare a parametro zero il Barcellona.