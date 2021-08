La sessione estiva di Calciomercato si appresta a chiudersi ma non sono esclusi colpi di scena anche se i club avrebbero cominciato a lavorare già con largo anticipo in vista di gennaio. Uno dei giocatori che potrebbe essere al centro dei rumors è il centrocampista spagnolo della Roma, Gonzalo Villar, che non sembrerebbe rientrare a pieno nei piani di José Mourinho. Proprio per questo motivo su di lui avrebbe messo gli occhi l'Inter, sempre in cerca di un centrocampista che possa far rifiatare Marcelo Brozovic. I nerazzurri, infatti, hanno grande abbondanza in quel reparto ma manca un giocatore con quelle caratteristiche, che sembra avere proprio Villar.

Inter su Villar

La Roma è stata la regina incontrastata di questa sessione estiva di calciomercato avendo investito quasi 100 milioni di euro complessivi, risultando la squadra italiana che ha investito più di tutte le altre società di Serie A. Anche per questo nelle prossime sessioni potrebbe provare a lavorare in uscita per realizzare qualche plusvalenza in ottica bilancio. In questo senso, un giocatore che potrebbe lasciare la Capitale è Gonzalo Villar, che non sembra essere indispensabile per José Mourinho. Difficile pensare ad una cessione nelle prossime ore, mentre è più facile immagine che ogni discorso sia rinviato a gennaio.

Sul giocatore avrebbe messo gli occhi l'Inter. I nerazzurri hanno grande abbondanza nel reparto ma manca un giocatore, almeno per caratteristiche, che possa far rifiatare Marcelo Brozovic.

Lo spagnolo, invece, sarebbe perfetto in quanto abbina quantità e qualità. A parlare dell'esclusione di Mourinho è stato l'agente dello stesso Villar, Alejandro Camano, stesso procuratore di Lautaro Martinez, dopo essere rimasto fuori, in tribuna, anche dalla sfida contro la Salernitana: "Mourinho ha fatto una scelta tecnica, ma lui sta bene.

Gonzalo lavora per essere il migliore".

Possibile scambio con la Roma

Inter e Roma potrebbero sedersi al tavolo delle trattative già a gennaio. I rapporti tra le due società sono ottimi, come testimonia il trasferimento a Milano di Edin Dzeko a costo zero, con un bonus di 2 milioni di euro soltanto in caso di qualificazione in Champions League l'anno prossimo.

Le due società potrebbero anche intavolare uno scambio alla pari, con l'inserimento nell'affare del cartellino di Roberto Gagliardini. Il centrocampista non sta trovando spazio in nerazzurro ed è chiuso dalla grande abbondanza nel ruolo di mezzala. In questo modo entrambe le società si libererebbero di due giocatori non al centro del progetto, realizzando allo stesso tempo una plusvalenza importante in ottica di bilancio.