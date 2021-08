Edin Dzeko e la Roma potrebbero salutarsi definitivamente. L'attaccante bosniaco, arrivato nell'estate 2015 dal Manchester City, sembrerebbe vicino all'accordo con l'Inter. L'addio imminente di Lukaku ha rimesso in discussione la permanenza di Dzeko a Roma, proprio quando sembrava essersi instaurato un ottimo rapporto con il neo allenatore Josè Mourinho.

In queste sei stagioni trascorse nella capitale, Edin Dzeko è entrato di diritto nella storia dei giallorossi: 119 reti in 260 presenze ufficiali e terzo posto nella classifica dei marcatori all time della Roma, dietro soltanto a Francesco Totti (307 reti) e Roberto Pruzzo (138 reti).

Dzeko potrebbe arrivare a Milano martedì 10 agosto

La scorsa stagione è stata forse la più travagliata della sua esperienza con la maglia della Roma. Una presunta lite con Paulo Fonseca durante la partita di Coppa Italia con lo Spezia ha incrinato i rapporti tra i due, portando di fatto la fascia da capitano sul braccio di Lorenzo Pellegrini. Dzeko è stato poi reintegrato in rosa e l'arrivo di Mourinho ha senz'altro facilitato la sua permanenza a Roma, almeno fino a quando il Chelsea non ha bussato alla porta dell'Inter con 115 milioni di euro per acquistare Lukaku.

Dzeko nel frattempo starebbe passando il giorno di riposo in Croazia, nella sua residenza. Non è chiaro se rientrerà a Roma oppure volerà direttamente a Milano per le visite mediche e la firma.

L'arrivo di Edin Dzeko a Milano sarebbe previsto per martedì 10 agosto e Marotta starebbe pressando l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, per far si che il bosniaco arrivi il prima possibile a Milano: l'obiettivo è quello di calmare la piazza delusa per la cessione del giocatore simbolo.

Accordo vicino, ma Mourinho non vorrebbe far partire Dzeko

Alla Roma andrebbe anche un compenso di due milioni di euro, utile ad evitare la minusvalenza per le casse dei Friedkin. Il probabile accordo tra le parti non nasconde i dubbi sull'operazione: in primis l'eta, Dzeko ha 35 anni e nell'ultima stagione non è stato performante come le precedenti; Dzeko andrebbe a guadagnare all'Inter circa sei milioni di euro, una cifra alta considerando l'età del giocatore; va inoltre considerata la situazione Roma, con Mourinho che non sarebbe intenzionato a fare a meno dell'attaccante e soprattutto, quando mancano poco più di dieci giorni alla prima di campionato, non vorrebbe continuare la preparazione senza un punto di riferimento offensivo del calibro del bosniaco.

Tiago Pinto lavora al sostituto di Dzeko: Abraham in pole

Tiago Pinto sarebbe al lavoro per portare a Roma il sostituto di Dzeko. I nomi caldi sono quelli di Abraham del Chelsea, Isak della Real Sociedad e Azmoun dello Zenit San Pietroburgo. Il sogno sarebbe invece quello di riportare in Italia Mauro Icardi.