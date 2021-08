Ultima giornata di contrattazioni nella sede di Milano con il Crotone protagonista. La società calabrese sta perfezionando il trasferimento di Junior Messias al Milan. In uscita ci sarebbe anche il difensore Luca Marrone, promesso sposo al Monza.

Nel frattempo, potrebbe arrivare in Calabria il giovane attaccante Brian Oddei del Sassuolo, un elemento che andrebbe ad ampliare la rosa a disposizione del tecnico Francesco Modesto, il quale resta in attesa di una nuova prima punta.

Crotone, Oddei nome gradito

In cerca di rinforzi per il reparto avanzato, il Crotone sarebbe particolarmente interessato al giovane Brian Oddei, attaccante in forze al Sassuolo.

La punta classe 2002 con i neroverdi ha collezionato 5 presenze nel precedente campionato di Serie A.

St tratterebbe di una scommessa, una delle tante di questa calda estate, un giovane sul quale puntare nella speranza che possa essere un rinforzo di qualità. La formula dell'operazione tra le due società potrebbe essere quella del prestito fino al termine della stagione: Oddei nelle idee del Crotone diventerebbe il sostituto di Junior Messias, ormai pronto a passare al Milan.

Crotone e Messias ai saluti

Dopo due stagioni sta per terminare l'avventura a Crotone dell'attaccante Junior Messias. Il talento brasiliano è ormai ad un passo dal trasferimento al Milan che avrebbe trovato l'accordo con il club pitagorico sulla base di un prestito oneroso da 2,6 milioni di euro con diritto di riscatto in favore dei rossoneri per 5,4 milioni di euro.

A queste cifre potrebbe aggiungersi anche un bonus di un milione di euro da maturare attraverso il raggiungimento di determinati obiettivi.

Una trattativa lampo che ha colto di sorpresa il Torino, a lungo interessato a Messias. I granata, però, non sono mai riusciti a trovare l'intesa giusta col Crotone.

Le altre trattative degli squali

Sembra ormai sfumata la possibilità del ritorno al Cosenza dell'attaccante Emmanuel Riviere. Il calciatore francese, attualmente fuori rosa nella squadra di Modesto, avrebbe raggiunto l'intesa con la squadra dei "Lupi", ma non sarebbe stato trovato l'accordo tra le due società: il Crotone avrebbe chiesto circa 1 milione di euro per la cessione.

Anche per Luca Marrone l'addio sembra ormai essere dietro l'angolo. Il difensore, anche lui fuori rosa, starebbe per firmare un nuovo contratto con il Monza che lo acquisterebbe a titolo definitivo.

Sempre per il mercato in uscita, gli squali potrebbero girare ad altre squadre dei calciatori come il centrocampista Luis Rojas, l'esterno Andrea Rispoli e il centrocampista Niccolò Zanellato, anche se per quest'ultimo le possibilità di una partenza risulterebbero ormai minime.