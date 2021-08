L'Inter potrebbe essere una delle protagoniste del calciomercato estivo, soprattutto negli ultimi giorni di mercato. Le cessioni pesanti di Romelu Lukaku e Hakimi potrebbero rappresentare un incentivo importante per migliorare la rosa anche dal punto di vista numerico. Sono già arrivati i rispettivi sostituti del belga e del marocchino, ovvero Dzeko e Dumfries. La società nerazzurra potrebbe acquistare un'altra punta di qualità per il settore avanzato. Fino a qualche settimana fa si parlava molto dei possibili approdi di Duvan Zapata dell'Atalanta e di Joaquin Correa della Lazio.

Nelle ultime ore però sembrano essere cambiate le esigenze della società nerazzurra, che invece potrebbe pescare in Germania per rinforzare il settore avanzato.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti l'Inter sarebbe in trattativa per l'acquisto della punta del Borussia Monchengladbach Marcus Thuram. I tedeschi lo valutano circa 30 milioni di euro ma è probabile che con un'offerta da 25 milioni di euro possa lasciare la Germania. Il giocatore avrebbe già espresso il gradimento per un trasferimento in Italia. Oltre al francese però i nerazzurri potrebbero acquistare un'altra punta considerando che Alexis Sanchez starà fermo diversi mesi per un infortunio.

Marcus Thuram e Insigne possibile acquisti

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Inter potrebbe acquistare due punte in questi ultimi giorni di mercato. Si tratta di Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach e di Lorenzo Insigne del Napoli. Il nazionale francese gradirebbe un trasferimento in Italia. Avrebbe già un'intesa contrattuale con la società nerazzurra sulla base di un contratto da circa 3,5 milioni di euro a stagione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il nazionale italiano arriverebbe invece come sostituto di Alexis Sanchez, che potrebbe rimanere fermo a causa di un infortunio per diversi mesi. Il contratto in scadenza a giugno 2022 potrebbe agevolare l'Inter: la valutazione di mercato di Insigne è di circa 30 milioni di euro, ma anche in questo caso potrebbero bastare circa 25 milioni di euro per acquistarlo dalla società campana.

D'altronde il rischio concreto è che il giocatore lasci a parametro zero alla fine della prossima stagione. L'Inter potrebbe offrirgli un contratto da circa 5,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Il possibile mercato dell'Inter

L'eventuale arrivo di Marcus Thuram e di Insigne rinforzerebbe in maniera evidente il settore avanzato dell'Inter. La società nerazzurra però potrebbe acquistare anche un centrocampista. Si parla di un interesse concreto per Pjanic, che piace anche alla Juventus e che potrebbe lasciare il Barcellona in prestito gratuito.