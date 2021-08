Il Crotone è pronto a ripartire con rinnovato entusiasmo sotto la guida del tecnico Francesco Modesto. La dirigenza rossoblù prosegue in questi giorni l'opera si allestimento della squadra con la campagna acquisti e cessioni.

In attesa di novità sulla vendita dell'attaccante Nwankwo Simy, i calabresi avrebbero iniziato a seguire l'attaccante Roberto Insigne del Benevento. A centrocampo è sfumato l'arrivo di Birkir Bjarnason, mentre sembrerebbe ormai a un passo l'ingaggio dal Sassuolo in prestito di Marco Sala.

Crotone, Insigne idea per l'attacco

Roberto Insigne potrebbe fare il suo approdo a Crotone.

L'attaccante è reduce da alcune stagioni di alto profilo con il Benevento e i calabresi avrebbero messo gli occhi su di lui per tentare di rinforzare l'attacco. La trattativa, ancora in fase iniziale, potrebbe prevedere l'acquisto della punta a titolo definitivo. Nell'ultima stagione di Serie A vissuta da protagonista con il club sannita, Roberto Insigne è riuscito a raccogliere 30 presenze siglando 2 reti.

Si tratta del fratello minore di Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli e della nazionale italiana.

Sala in arrivo a Crotone

Per rinforzare la zona centrale del campo gli squali sarebbero ormai a un passo nel concludere con il Sassuolo la trattativa per il prestito di Marco Sala. Il calciatore, di rientro dal prestito alla Spal, potrebbe arrivare nelle prossime ore in Calabria.

Dopo l'arrivo di Vasile Mogos dal Chievo Verona, gli squali potrebbero regalare un nuovo rinforzo al loro allenatore in vista del primo match ufficiale della stagione, quello di Coppa Italia, che vedrà il Crotone affrontare il Brescia all'Ezio Scida il 16 agosto alle ore 17:45.

Le altre operazioni rossoblù

Sembrerebbe ormai sfumato l'arrivo in Calabria del centrocampista Birkir Bjarnason.

Il calciatore, svincolato, era arrivato in città nei giorni scorsi senza però riuscire a trovare l'accordo definitivo con il club.

In uscita si attenderebbe il via libera da parte di Nwankwo Simy per il suo passaggio a titolo definitivo alla Salernitana.

In entrata potrebbe arrivare l'attaccante Mirko Maric dal Monza, mentre avrebbe subìto una frenata la cessione di Luca Marrone allo stesso club biancorosso.

Non sarebbero state registrate novità invece sul possibile arrivo dalla Fiorentina del giovane difensore Gabriele Ferrarini. In questi giorni dovrebbe, intanto, fare il suo ritorno in squadra l'attaccante Emmanuel Rivière, impegnato nelle scorse settimane con la nazionale del Martinica.