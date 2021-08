La vittoria per 4 a 0 contro il Genoa conferma la buona forma della rosa nerazzurra. Nonostante gli addii pesanti di Hakimi e Romelu Lukaku, la prestazione fornita nella prima giornata di campionato dimostra la qualità dei giocatori a disposizione di Simone Inzaghi. Ottimo l'impatto del nuovo acquisto di Edin Dzeko ma nel secondo tempo è entrato molto bene anche il centrocampista Arturo Vidal, autore di un gol proprio come l'ex punta della Roma. L'Inter nell'ultima settimana di mercato dovrebbe ulteriormente puntellare la rosa acquistando una punta e probabilmente anche un centrocampista.

La principale esigenza però rimane rinforzare il settore avanzato. Il preferito sembra essere Joaquin Correa, oramai destinato a lasciare la Lazio. L'argentino avrebbe rifiutato un'offerta dell'Everton perché vuole trasferirsi all'Inter, dove ritroverebbe il suo compagno di nazionale Lautaro Martinez. A parlare del possibile trasferimento di Correa ai nerazzurri è stato il giornalista sportivo Fabrizio Biasin, che sul suo account Twitter ha confermato l'offerto dell'Inter per l'argentino da 30 milioni di euro.

'L'Inter ha offerto 30 milioni di euro tutto compreso per Correa'

"L'offerta dell'Inter per Correa è di 30 milioni di euro tutto compreso, i dirigente nerazzurri non intendono andare oltre e contano di chiudere".

Queste le parole di Fabrizio Biasin su Twitter in riferimento all'interesse dell'Inter per Correa. Il giornalista sportivo ha aggiunto: "In caso di no Lotito avrebbe pronte già delle alternative. Una è Belotti, che costa 20 milioni di euro". Sarebbe quindi la punta del Torino l'alternativa a Correa. Il nazionale italiano è un giocatore diverso per caratteristiche tecniche e fisiche all'argentino.

Ha però sempre dimostrato di essere un ottimo finalizzatore oltre ad essere abile nel garantire profondità. La sua valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro è giustificata dal contratto in scadenza a giugno 2022. Il rischio per la società di Cairo è di perdere a parametro zero il giocatore alla fine della prossima stagione.

Il mercato dell'Inter

L'Inter lavora però a delle alternative a Correa e a Belotti. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società nerazzurra potrebbe presentare un'offerta per Marcus Thuram, valutato circa 30 milioni di euro dal Borussia Monchengladbach. Somma che i nerazzurri non vorrebbero spendere. Potrebbe inoltre arrivare anche un rinforzo a centrocampo. Si parla di un interesse concreto per Miralem Pjanic, che il Barcellona sarebbe pronto a cedere in prestito gratuito. Sul centrocampista però ci sarebbero diverse società, fra queste anche Milan, Juventus, Roma, Fiorentina e Napoli.