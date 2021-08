Uno scontro di gioco, il sentore che sia accaduto qualcosa di sgradevole, un'uscita anticipata dal campo e il rischio di veder sfumare (almeno per quest'anno) il sogno di diventare un nuovo protagonista della Serie A. È quanto accaduto e ciò che potrebbe accadere a Marcus Thuram, attaccante francese del Borussia Monchengladbach, nonché uno degli obiettivi dell'Inter per sostituire nel reparto offensivo Romelu Lukaku, accasatosi al Chelsea.

Il centravanti transalpino, durante la sfida del campionato tedesco contro il Bayer Leverkusen (persa dal Gladbach per 0-4) nel primo tempo, dopo circa 18 minuti, ha lasciato il campo da gioco per un infortunio.

Al momento non si sa quale sia il problema fisico occorso al figlio d'arte (il padre è Lilian Thuram, ex difensore tra le altre di Parma e Juventus), il quale lunedì 23 agosto si sottoporrà a tutti gli esami del caso per valutarne l'entità, e non si esclude che possa trattarsi di una fastidiosa lesione al legamento collaterale del ginocchio destro.

L'infortunio (qualunque esso sia) di Thuram avrebbe allertato l'Inter che, di conseguenza, avrebbe deciso di virare con maggior decisione sull'altro candidato a vestire la maglia nerazzurra, ovvero Joaquin Correa della Lazio.

L'eventuale frenata alla trattativa per il bomber francese è stata in parte confermata da Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Monchengladbach, il quale nell'intervista del dopopartita ha ammesso che c'è stata un'offerta per il centravanti 24enne, senza però fare nomi sulla squadra che è interessata a lui.

Subito dopo, però, ha aggiunto: "Penso che quando accadono cose così (l'infortunio, ndr) sia un ostacolo alla trattativa". Infine il dirigente tedesco ha voluto ribadire la volontà del suo club di trattenere Marcus Thuram.

Inter: prestito oneroso e riscatto a 25 milioni per Correa

L'Inter pare che fosse in contatto con l'agente di Marcus Thuram, Mino Raiola, per provare a vincere la resistenza del Borussia Monchengladbach: i nerazzurri avrebbero messo sul piatto 25 milioni di euro, respinti al mittente dalla società del presidente Rolf Konigs.

Lo scenario però sarebbe cambiato in poche ore: dopo l'infortunio occorso all'attaccante francese, il club milanese avrebbe contattato la Lazio per presentare la sua proposta per l'acquisizione del cartellino di Joaquin Correa. La compagine lombarda sarebbe disposta a prelevare il 27enne argentino in prestito oneroso da cinque milioni di euro, con riscatto fissato a una cifra che si aggirerebbe intorno ai 25 milioni.

In questa fase, da Via della Liberazione starebbero attendendo la risposta del patron biancoceleste Claudio Lotito. Questi, infatti, non vorrebbe cedere El Tucu per meno di 40 milioni di euro. Il giocatore ha già manifestato ai dirigenti capitolini la volontà di cambiare aria, per stessa ammissione del direttore sportivo laziale Igli Tare che, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato che il bomber sudamericano è già da un anno ormai che vuole andare via.

Il dirigente albanese ha chiarito che esiste "una possibilità che possa finire all'Inter". Per adesso, però, non sarebbe stata intavolata una trattativa a tutti gli effetti, ma le parti si starebbero parlando e confrontando. Bisogna evidenziare, inoltre, che Correa sarebbe particolarmente gradito all'allenatore Simone Inzaghi, il quale lo conosce bene per averlo avuto con sé quando era sulla panchina della Lazio.

Insomma, sembra proprio che uno scontro di gioco, con un conseguente e sfortunato infortunio per Marcus Thuram, sia destinato a decidere le sorti dell'attacco interista, con Joaquin Correa che avrebbe nuovamente sopravanzato il collega transalpino nelle preferenze dei nerazzurri. Lotito permettendo.