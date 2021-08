L'Inter potrebbe essere la grande protagonista di questi ultimi giorni della sessione estiva di Calciomercato. Nonostante l'ottimo successo ottenuto all'esordio in campionato contro il Genoa per 4-0, i nerazzurri vogliono puntellare la rosa a disposizione del tecnico, Simone Inzaghi, soprattutto in attacco dopo l'addio di Romelu Lukaku, visto che il solo arrivo di Edin Dzeko non basta. La società, però, potrebbe anche fare anche qualcos'altro oltre a un innesto nel reparto avanzato, visto che non avrebbe perso di vista il centrocampista uruguaiano del Cagliari, Nahitan Nandez, ormai in rotta con i rossoblù.

L'Inter pensa sempre a Nandez

L'Inter è sempre alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato dopo l'addio di Romelu Lukaku, con Marcus Thuram e Joaquin Correa che si giocano l'ultimo posto e con l'argentino finito in pole position dopo l'infortunio subito dal francese al ginocchio nell'ultima gara di campionato tra Bayer Leverkusen e Borussia Moenchengladbach.

I nerazzurri, però, sarebbero ancora alla ricerca di un innesto in mezzo al campo e per questo motivo non avrebbero perso di vista la pista che porta a Nahitan Nandez. D'altronde, il centrocampista uruguaiano si è esposto notevolmente arrivando alla rottura con il Cagliari, tanto da essere messo ai margini della rosa. Il giocatore ha chiesto la cessione e vuole solo i nerazzurri, tanto da aver rifiutato altre proposte.

Il classe 1995 rappresenterebbe un jolly tattico per Simone Inzaghi, essendo in grado di giocare sia come esterno di centrocampo, a destra, sia da mezzala, come alternativa a Nicolò Barella. Il club meneghino, però, deve stare attento al possibile inserimento nell'affare dell'Atalanta, che vorrebbe intavolare uno scambio mettendo sul piatto il cartellino di Lammers.

Le possibili cifre

Il Cagliari per ora non ha abbassato le pretese per Nahitan Nandez, che nei giorni scorsi era stato accostato anche al Tottenham. L'Inter, però, insiste facendo leva anche sulla volontà del centrocampista uruguaiano. I rossoblù per ora hanno respinto ogni offerta dei nerazzurri, che lo vorrebbero con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 30 milioni di euro.

I sardi, dal loro canto, premono per cederlo a titolo definitivo e, al massimo, sembra vogliano lasciarlo andare con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Non è escluso l'inserimento di contropartite tecniche nell'affare visto che sono tanti gli elementi in esubero nella rosa nerazzurra. Con Pinamonti destinato all'Empoli, il giocatore che potrebbe entrare nell'affare per pagare il prestito oneroso è Eddie Salcedo, con una valutazione tra i 5 e gli 8 milioni di euro. Da risolvere, però, la questione relativa alla formula tra il diritto e l'obbligo.