I dirigenti dell'Inter Giuseppe Marotta e Piero Ausilio in queste settimane sono alla ricerca di giocatori che possano giocare sulle fasce laterali, settore che ha bisogno di rinforzi dopo le partenze di Hamiki, Young e Dalbert. Tra i vari profili analizzati nei giorni scorsi, quello che avrebbe convinto maggiormente Simone Inzaghi porta il nome di Denzel Dumfries, esterno destro classe 1996 del Psv Eindhoven e della nazionale olandese. Dumfries ha una stazza importante, essendo alto 189 centimetri, dunque potrebbe essere anche utile nelle palle da fermo, oltre a garantire spinta sulla fascia.

Inter su Dumfries

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Denzel Dumfries per sostituire Achraf Hakimi. Il nome dell'esterno olandese è in pole position, visto che il giocatore avrebbe dato il proprio placet al trasferimento all'ombra del Duomo. Il giocatore piace molto avendo caratteristiche simili a quelle del marocchino, essendo rapido e bravo nel dribbling. Titolare del Psv Eindhoven dall’estate 2018 – momento del suo acquisto dall’Heerenveen per 5,5 milioni di euro – Denzel Dumfries ha messo insieme ben 124 presenze con la maglia del Psv in queste tre stagioni, diventandone capitano, segnando 16 gol e fornendo 20 assist. Numeri da terzino completo capace di giocare in tutte le posizioni della corsia di destra, e per questo balzato agli onori della cronaca del mercato nerazzurro dopo l'ottima prestazione a Euro 2020.

La permanenza in Olanda del classe 1996 è tutt'altro che scontata, anche alla luce del contratto in scadenza il prossimo anno. A confermare un eventuale addio è stato anche Roger Schmidt, allenatore del PSV, al termine del match di qualificazione in Champions League contro il Galatasary ha parlato del futuro di Denzel Dumfries: “La cessione di Dumfries è questione di giorni o di settimane. Ora non è in gruppo, sta riposando dopo l’Europeo. Ci ha già detto esplicitamente di voler lasciare il Psv. L’anno scorso era chiaro che sarebbe stata la sua ultima stagione qui. Non ha ancora firmato con un nuovo club, ma c’è interesse e le trattative sono in corso”.

La richiesta del Psv

Il Psv Eindhoven valuta Dumfries tra i 15 e 20 milioni di euro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'Inter sarebbe pronta a chiudere l'affare solo con la formula del prestito, al massimo inserendo il diritto di riscatto o qualche contropartita tecnica per abbassare la cifra cash, mentre sembra difficile optare per l'obbligo di riscatto. L'intenzione della società nerazzurra sarebbe quella di cercare di limitare al massimo l'esborso economico, nonostante la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain per 70 milioni.

Gli altri nomi alternativi che circolano sulla stampa sono quelli dell'italiano Davide Zappacosta del Chelsea, dello spagnolo Héctor Bellerín dell'Arsenal e del danese Jens Stryger Larsen dell'Udinese.