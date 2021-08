L'Inter è stata molto attiva in queste settimane di calciomercato, in particolar modo sul fronte cessioni, incassando quasi 200 milioni di euro dalle partenze di Romelu Lukaku, direzione Chelsea per 115 milioni, e di Achraf Hakimi, direzione Paris Saint Germain per 71 milioni di euro, bonus compresi.

Ora i nerazzurri pensano alle entrate ma non sono escluse altre cessioni, ma solo di giocatori che non sono ritenuti centrali all'interno del progetto di Simone Inzaghi. Tra questi vi sarebbe Roberto Gagliardini, che almeno sulla carta parte indietro nelle gerarchie rispetto ai vari Barella, Brozovic, Calhanoglu, Sensi, Vecino e, in caso di arrivo, anche di Nandez.

La sua permanenza, però, è tutt'altro che certa visto che su di lui avrebbe messo gli occhi il Napoli.

Napoli su Gagliardini

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter da qui alla fine di questa sessione estiva di calciomercato è Roberto Gagliardini. Il centrocampista non è al centro del progetto nerazzurro e per questo si sta guardando intorno. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il suo agente, Giuseppe Riso, avrebbe avuto dei contatti in questi giorni con il Napoli di Luciano Spalletti, che lo conosce bene avendolo allenato quando era a Milano, dal 2017 al 2019.

Gli azzurri sono alla disperata ricerca di un centrocampista, soprattutto dopo l'infortunio subito da Diego Demme, visti i tempi di recupero incerti.

Inoltre il giocatore accetterebbe di non essere il titolare della squadra partenopea, giocandosi il posto con i vari Elmas e Lobotka al fianco di Fabian Ruiz e Zielinski. Inoltre, il classe 1994 ha dimostrato in questi anni di poter dare il proprio contributo. Nell'ultimo campionato ha collezionato 28 presenze, pur partendo spesso dalla panchina, con tre reti e due assist all'attivo.

La trattativa

Roberto Gagliardini ha un contratto con l'Inter fino a giugno 2023 e per questo motivo i nerazzurri valutano il centrocampista tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Una cifra non impossibile per il Napoli che, però, dal proprio canto vorrebbe cercare di portare il giocatore all'ombra del Vesuvio in prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo allo scattare di determinate condizioni.

Al momento i due club hanno avuto solo dei colloqui ma nei prossimi giorni la trattativa potrebbe entrare nel vivo.

Non è da sottovalutare neanche l'interesse manifestato dall'Inter per Lorenzo Insigne, valutato 30 milioni di euro. I due affari, infatti, potrebbero anche essere collegati, ma al momento gli azzurri premono per cercare l'intesa con il capitano per il rinnovo. Il futuro di Gagliardini, invece, sarebbe più in bilico di quanto sembri e chissà che tra qualche settimana non possa ritrovarsi nuovamente a lavorare insieme a Luciano Spalletti.