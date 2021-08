L'Inter è a caccia di rinforzi per l'attacco dopo l'addio di Romelu Lukaku, che si trasferirà al Chelsea per 115 milioni di euro, e quello probabile di Andrea Pinamonti, che sembra molto vicino alla cessione in prestito all'Empoli. I nerazzurri hanno praticamente chiuso l'acquisto di Edin Dzeko, che arriverà dalla Roma per un piccolo indennizzo, ma adesso è caccia al secondo attaccante. Sembrava che in pole position ci fosse Duvan Zapata ma, in realtà, è un altro il nome che è a un passo dal trasferimento all'ombra del Duomo: Joaquin Correa, pronto a lasciare la Lazio, non rientrando nei piani di Maurizio Sarri.

Inter vicina a Correa

Il nome in pole position per rinforzare l'attacco dell'Inter, dopo Edin Dzeko, sembrerebbe essere quello di Joaquin Correa. Fino a ieri sembrava esserci Duvan Zapata in pole position, ma qualcosa è cambiato anche su indicazione del tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, che conosce molto bene l'attaccante argentino avendolo allenato fino a qualche mese fa, quando era sulla panchina della Lazio. Proprio con l'allenatore piacentino il giocatore è esploso, mostrando tutte le proprie qualità, come seconda punta nel 3-5-2, al fianco di Ciro Immobile.

Inoltre, Correa ha maggiori margini di crescita essendo più giovane, classe 1994, rispetto a Duvan Zapata che, invece, è un classe 1991.

Anche questo potrebbe incidere nella decisione dei nerazzurri che, stando a quanto riportato dal Messaggero, adesso sono molto vicini al suo acquisto. La Lazio, dal suo canto, non vuole opporsi alla cessione dell'argentino visto che non sembra rientrare nei piani del nuovo allenatore, Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha cambiato modulo, passando dal 3-5-2 di Inzaghi al 4-3-3 e questo incide non poco dato che dovrebbe adattarsi largo sulla fascia, ruolo in cui non si esprimerebbe al meglio.

La richiesta della Lazio

La Lazio, come detto, è pronta ad ascoltare eventuali offerte per Joaquin Correa. I biancocelesti stanno parlando del futuro dell'attaccante argentino con l'Inter e in queste ultime ore c'è stata una pesante accelerata nella trattativa.

Ci sarebbe anche un'intesa di massima tra le due società, che stanno portando avanti la trattativa attraverso il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, e l'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta.

La fumata bianca, alla fine, potrebbe arrivare sulla base di 25 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus. Una cessione che porterà nelle casse della Lazio una cospicua plusvalenza, avendo acquistato l'attaccante argentino dal Siviglia nell'estate del 2018 per 15 milioni di euro.