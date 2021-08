Romelu Lukaku è pronto a firmare con il Chelsea: il giocatore belga ha effettuato nelle scorse ore le visite mediche (con esito positivo) che gli permetteranno così di accasarsi con i Blues. Ora non resta che aspettare il trasferimento dal punto di vista formale e l'annuncio da parte dei club.

Il contratto che lo legherà al club londinese prevede uno stipendio di 12 milioni netti all'anno più tre milioni di euro di bonus per quattro stagioni.

L'attaccante belga ha già salutato i suoi compagni dell'Inter ed è pronto a una nuova avventura in territorio inglese.

Sui social da parte del giocatore c'è il silenzio, mentre i tifosi nerazzurri sono costretti ad assistere alla partenza del bomber senza poter far nulla.

Inter: è Edin Dzeko il nome per il post-Lukaku

In queste ore l'Inter è alla ricerca immediata del sostituto di Lukaku. Secondo varie indiscrezioni sarebbe tutto praticamente fatto per il passaggio dell'attaccante Edin Dzeko dalla Roma all'Inter. Attualmente Dzeko si trova in Croazia per qualche giorno di riposo ed è in attesa di capire quale sarà il suo futuro: non è escluso che, se la trattativa andasse davvero in porto nelle prossime ore, il giocatore possa prendere un volo diretto per Milano senza fermarsi a Roma.

In ogni caso, dopo sei anni dal suo arrivo a Roma, dovrà comunque sistemare delle cose che lo legano ancora alla capitale e poi si trasferirà insieme a sua moglie e ai suoi tre figli alla volta di Milano: dalla famiglia sembra che nessuno si sia opposto al trasferimento da Roma al capoluogo lombardo.

Anche la Roma cerca un attaccante di qualità

Però il club giallorosso, prima di cedere l'attaccante bosniaco, vorrebbe avere la certezza di riuscire a prendere un altro attaccante di livello europeo. Uno dei nomi più caldi è quello di Mauro Icardi che però risulta essere molto oneroso da portare nella capitale.

L'altro nome che circola nell'ambiente giallorosso e quello di Tammy Abraham del Chelsea, il giocatore inglese sarebbe conteso tra l'Arsenal e il club giallorosso.

Ma Abraham, secondo alcune indiscrezioni, preferirebbe rimanere in Premier League. Gli altri nomi sulla lista del direttore sportivo Pinto sono quelli di Alexander Isak della Real Società e di Sardar Azmoun dello Zenit.

La Roma inoltre, almeno per il momento, avrebbe accantonato la ricerca di un centrocampista, in quanto la priorità sarebbe appunto l'acquisto di un attaccante di livello.