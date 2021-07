L'Inter continua a muoversi sul mercato con grande attenzione al budget, puntando soprattutto a mantenere i suoi big e a portare in nerazzurro nuovi giocatori, magari senza spendere troppo.

Nella lista dei giocatori preferiti da Giuseppe Marotta, grande attenzione viene posta al centrocampista uruguaiano del Cagliari Nahitan Nandez, da tempo nel mirino della società milanese, la quale sembra intenzionata a portare il giocatore classe '95 all'ombra della Madonnina in questa sessione di mercato.

Intanto Lautaro Martinez, fresco vincitore della Copa America con l'Argentina, si sta allenando nel proprio paese natale con l'Atletico Liniers, la squadra che lo lanciò da giovanissimo.

Tra Inter e Cagliari ci sarebbe distanza su Nandez

Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire il futuro del centrocampista uruguaiano Nandez. Infatti in giornata si dovrebbero incontrare emissari dei due club, Cagliari e Inter, per trovare un accordo sul futuro del giocatore.

Argomento dell'incontro sarà soprattutto il prezzo del cartellino del giocatore, valutato dal Cagliari 30 milioni, mentre l'Inter attualmente si sarebbe spinta a offrire fino a 20 milioni, cercando magari di trovare un accordo con il club sardo per ottenere il giocatore in prestito per poi riscattarlo la prossima stagione. In caso di cessione in prestito, i sardi vorrebbero fissare un obbligo di riscatto, mentre i nerazzurri preferirebbero non legarsi a una formula del genere.

Inoltre sul giocatore uruguaiano classe '95 non c'è solo l'interesse del club nerazzurro, infatti stando alle ultime indiscrezioni di mercato piacerebbe anche alla Roma di José Mourinho (che si sarebbe mosso in prima persona per ottenere il consenso del giocatore) e a diversi club di Premier League.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lautaro Martinez si allena in Argentina con la squadra che lo ha lanciato

Intanto l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez si sta preparando alla nuova stagione allenandosi con il Club Atletico Liniers, squadra che lo ha lanciato dalle giovanili (prima di trasferirsi al Racing nel 2014), in attesa di raggiungere poi i suoi compagni di club in ritiro.

Parlando a una radio locale, il fresco vincitore della Copa America con la maglia dell'Argentina, ha raccontato di aver vissuto una stagione straordinaria sia con il club nerazzurro con cui è riuscito a vincere il campionato Italiano, sia con la sua Nazionale con cui ha riportato in patria un trofeo ambito che mancava dal 1993.