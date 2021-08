La Juventus è attesa da settimane importanti in tema Calciomercato. La società bianconera dovrà rinforzare una rosa che ha bisogno di innesti importanti soprattutto a centrocampo. L'attuale situazione economica però non agevola investimenti pesanti, molti di questi dipenderanno dalle cessioni. La prima partenza importante è stata ufficializzata nella giornata del 6 agosto: Demiral si è trasferito in prestito all'Atalanta per circa 3 milioni di euro più diritto di riscatto a 25 milioni di euro. Potrebbero partire anche Daniele Rugani e Aaron Ramsey.

Fino a qualche settimana fa si era parlato anche del possibile addio di Mattia De Sciglio, che nella stagione 2020-2021 ha giocato in prestito al Lione. Alla fine però la società francese ha deciso di non riscattarlo e il calciatore è tornato a Torino. Il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus avrebbe cambiato la strategia di mercato sul terzino, che dovrebbe rimanere nella rosa bianconera anche la prossima stagione.

De Sciglio potrebbe rimanere alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il terzino Mattia De Sciglio dovrebbe far parte della rosa della Juventus anche per la prossima stagione. Decisivo per una sua eventuale conferma il tecnico Massimiliano Allegri, che lo aveva portato in bianconero nel 2017.

Il tecnico toscano ne apprezza la sua duttilità, in quanto De Sciglio può giocare sia come terzino destro che come terzino sinistro. In una stagione lunga e impegnativa, De Sciglio può essere molto utile alla Juventus. Di conseguenza dovrebbe rimanere in bianconero nonostante un contratto in scadenza con la Juventus a giugno 2022.

Se però si confermerà utile nei prossimi mesi, è probabile il prolungamento di contratto.

Il mercato della Juventus

La Juventus quindi dovrebbe confermare in difesa De Sciglio che sarà probabilmente la prima alternativa a Danilo nel ruolo di terzino destro. La riserva di Alex Sandro sulla fascia sinistra invece sarà Luca Pellegrini.

Potrebbe partire invece Aaron Ramsey, che ha mercato in Inghilterra. Dalla sua cessione la Juventus potrebbe ricavare circa 20 milioni di euro oltre a risparmiare circa 7 milioni di euro a stagione sul monte ingaggi. Si valuta anche la cessione di Daniele Rugani, che piace alla Fiorentina e alla Lazio. La società bianconera nei prossimi giorni potrebbe ufficializzare anche i primi acquisti. Potrebbero essere due gli innesti a centrocampo: Miralem Pjanic e Manuel Locatelli. Il primo arriverebbe in prestito gratuito dal Barcellona, per il nazionale italiano nei prossimi giorni è atteso un incontro fra Sassuolo e Juventus.