La Juventus ha ufficializzato la cessione in prestito con diritto di riscatto di Merih Demiral all'Atalanta. Il giocatore si trasferisce a Bergamo per 3 milioni di euro, in caso di acquisto definitivo la società bergamasca dovrà pagare ulteriori 25 milioni di euro. Si attendono novità importanti anche in tema acquisti dopo l'arrivo di Kaio Jorge. Si lavora per rinforzare il centrocampo ed è possibile che la società bianconera possa acquistare due mediani qualora dovesse alleggerire la rosa. Si parla di una cessione di Fagioli in prestito al Vicenza e di quella di Ramsey che potrebbe trasferirsi in Inghilterra.

Sull'argomento ha parlato anche l'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero. Ospite a Sky Sport, Alex ha parlato del possibile arrivo di Miralem Pjanic e Manuel Locatelli a Torino, dichiarando: 'Li prenderei tutti e due'.

Del Piero acquisterebbe Pjanic e Locatelli

"Non penso sia una mossa giusta per la Juventus acquistare sia Miralem Pjanic che Manuel Locatelli". Queste le parole di Alessandro Del Piero in riferimento al possibile arrivo nella società bianconera dei due centrocampisti. L'ex capitano bianconero ha aggiunto: "Sarebbe l'ideale prenderli entrambi perché Pjanic è un giocatore che Allegri conosce molto bene, Locatelli invece è un giovane che ha fatto cose straordinarie". Evidente il riferimento alla stagione importante del centrocampista con il Sassuolo e all'Europeo giocato e vinto da protagonista con la Nazionale italiana.

L'ex giocatore della Juventus ha poi sottolineato come sia difficile che la società possa acquistarli entrambi anche se "io li prenderei tutti e due", ha aggiunto Del Piero.

Il mercato della Juventus

La Juventus sarebbe vicina all'acquisto di Miralem Pjanic. Il centrocampista dovrebbe trasferirsi in prestito gratuito ma potrebbe anche lasciare a parametro zero la società catalana.

Inoltre è atteso anche l'incontro decisivo con il Sassuolo per provare a definire il trasferimento di Manuel Locatelli. Attualmente c'è distanza fra l'offerta e le richieste degli emiliani. La Juventus potrebbe incrementare l'offerta per Locatelli provando ad assecondare le richieste del Sassuolo. Dovrebbe inoltre arrivare anche un difensore centrale come alternativa a Merih Demiral.

Il preferito sembra essere Nikola Milenkovic, valutato circa 20 milioni di euro dalla Fiorentina. L'alternativa al difensore serbo è un suo compagno, German Pezzella, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2022. Il prezzo di mercato dell'argentino è di circa 10 milioni di euro.