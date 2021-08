La Juventus è attesa da giorni molto impegnativi in tema mercato. Definiti gli acquisti di Kaio Jorge e Locatelli, la società bianconera dovrà dedicarsi anche all'alleggerimento della rosa. Si lavora infatti alla cessione in prestito di alcuni giovani per dar loro la possibilità di giocare titolare. Fra questi spiccano Filippo Ranocchia, che interessa al Vicenza, e Radu Dragusin, che potrebbe trasferirsi al Cagliari. Anche Luca Pellerini potrebbe lasciare in prestito la società bianconera. Eventuali nuovi acquisti, però, potrebbero concretizzarsi solo nel caso in cui la Juventus dovesse riuscire a piazzare nomi più 'pesanti', che garantiscano una somma importante sul mercato.

È il caso di Aaron Ramsey e Weston McKennie. Il centrocampista gallese, però, in questo momento non ha molto mercato, a differenza dell'americano. Il classe 1998, infatti, interesserebbe al Bayern Monaco e al Tottenham. Negli ultimi giorni si parla anche del Barcellona come possibile destinazione del centrocampista. Potrebbe definirsi uno scambio di mercato fra i bianconeri e i catalani che potrebbe portare McKennie in Spagna e Lenglet e Pjanic a Torino.

Possibile scambio di mercato fra Barcellona e Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Barcellona e Juventus, nelle prossime ore, potrebbero definire uno scambio che comprenderebbe tre giocatori. Da una parte il difensore francese Lenglet e il centrocampista Pjanic, dall'altra McKennie.

Il centrocampista bosniaco arriverebbe a Torino in prestito gratuito, mentre quello fra Lenglet e McKennie sarebbe uno scambio alla pari, considerando la valutazione di mercato simile fra i due giocatori. Entrambi, infatti, costano circa 25 milioni di euro. Inoltre, hanno lo stesso agente sportivo che potrebbe agevolare la trattativa.

L'eventuale arrivo di Lenglet sarebbe gradito da Allegri, in quanto avrebbe così in rosa un giocatore mancino in alternativa a Chiellini. Il capitano bianconero, infatti, difficilmente giocherà tante partite nella stagione per evitare infortuni muscolari.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Lenglet potrebbe inoltre agevolare un'ulteriore partenza, quella di Daniele Rugani, che ha mercato in Serie A.

Piace infatti al Napoli e alla Lazio, alla ricerca di un difensore affidabile. Potrebbero però lasciare la società bianconera anche uno fra Mattia De Sciglio e Luca Pellegrini. Più probabile il nazionale under 21 italiano, così da permettergli di raccogliere più minutaggio. L'ex Lione, invece, è apprezzato da Allegri in quanto può giocare su entrambe le fasce difensive.