La Juventus in questi ultimi giorni del Calciomercato potrebbe dedicarsi soprattutto alle cessioni. La società bianconera, di recente, ha provveduto a ritirare dallo store ufficiale le maglie personalizzate di Rugani, De Sciglio e Pellegrini, e questo potrebbe essere un segnale della volontà di vendere i tre giocatori.

Tuttavia, sembra difficile che partano entrambi i terzini e, a tal proposito, Pellegrini sarebbe il principale indiziato ad andare via in prestito per fare esperienza. Potrebbe inoltre andarsene un centrocampista. Ci sarebbero delle difficoltà per Ramsey, per il quale al momento mancherebbero delle offerte concrete.

Probabilmente pesa l'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione che percepisce a Torino.

Invece pare che abbia più mercato Weston McKennie, il quale sarebbe soprattutto nel mirino di Bayern Monaco e Tottenham. Dalla sua eventuale cessione la Juventus vorrebbe ricavare circa 30 milioni di euro.

Intanto, se fino a qualche giorno fa si parlava con una certa insistenza del probabile arrivo di Pjanic in bianconero in caso di cessione di un centrocampista, invece adesso sembra che il giocatore del Barcellona non sia più considerato dal club piemontese un obiettivo di primaria importanza. Davanti a tutti, infatti, ci sarebbe il francese di origini camerunensi del Monaco Aurelien Tchouameni.

Tchouameni sarebbe preferito a Pjanic in caso di partenza di un centrocampista

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe interessata al centrocampista francese classe 2000 Aurelien Tchouameni. il giocatore del Monaco pare sia gradito anche all'allenatore Massimiliano Allegri per le sue caratteristiche tecniche.

Si tratta di un mediano che sa giocare davanti alla difesa e che riesce a garantire una buona impostazione di gioco e allo stesso tempo equilibrio.

Costa intorno ai 30 milioni di euro, più o meno la somma che potrebbe arrivare da un eventuale divorzio da McKennie. Sarebbe quindi un investimento importante ma, a differenza di Pjanic, ha un ingaggio più sostenibile per la società bianconera.

Infatti gli si potrebbe offrire uno stipendio da 2,5/3 milioni di euro a stagione, ovvero quanto guadagna Manuel Locatelli.

Pjanic, invece, attualmente guadagna circa 8,5 milioni di euro a stagione. Qualora la Juventus dovesse decidere di fare dei passi in avanti verso di lui, il regista bosniaco sarebbe disposto ad abbassarsi l'ingaggio, scendendo intorno ai 6 milioni annuali. Tuttavia, si tratterebbe di una somma comunque più alta rispetto a quella che invece si andrebbe a versare a Tchouameni.

Il mercato della Juventus: si lavora ai prestiti di alcuni giovani

La Juventus starebbe lavorando anche alle partenze di alcuni giovani. Dopo aver girato Frabotta al Verona, Di Pardo al Vicenza, Felix Correia al Parma e Rafia allo Standard Liegi, nei prossimi giorni potrebbe toccare anche a Filippo Ranocchia e Radu Dragusin andar via da Torino.

Il centrocampista potrebbe trasferirsi in prestito al Vicenza, mentre il difensore sarebbe vicino al Cagliari sempre con la formula del prestito.