La Juventus continua ad essere uno degli argomenti più chiacchierati dai giornali, non solo dal punto di vista sportivo ma anche da quello del Calciomercato. Negli ultimi giorni della sessione estiva potrebbe definirsi altre trattative di mercato importanti dopo i recenti acquisti di Kaio Jorge e Manuel Locatelli. Intanto però la società bianconera continua ad essere chiamata in causa anche per vicende economiche e politiche. Di recente infatti il vice presidente della Uefa ed ex giocatore di Juventus e Roma Zibì Boniek ha lanciato delle frecciatine pesanti nei confronti della società bianconera.

Il principale bersaglio è stato il presidente della Juventus Andrea Agnelli, ideatore insieme ai massimi dirigenti di Barcellona e Real Madrid Laporta e Perez del progetto della Superlega. Boniek ha prima puntualizzato il 'privilegio' di una società come quella bianconera che in caso di problemi finanziari può permettersi un aumento di capitale. Ha poi sottolineato come la Superlega sia stata ideata solo per incrementare i ricavi fra Barcellona, Real Madrid e Juventus.

Boniek sulla Juventus e sul progetto della Superlega

"Immagino l'arrabbiatura per aver toppato lo scudetto. Sono sempre pronti, organizzati. E quando il piatto piange, sono pronti con l'aumento di capitale, beati loro". Queste le dichiarazioni di Boniek in riferimento all'aumento di capitale da 400 milioni di euro effettuato recentemente dalla Juventus per attutire il debito di bilancio accumulato soprattutto nelle ultime due stagioni a causa dell'emergenza coronavirus.

Il vice presidente della Uefa Boniek ha parlato anche di Super Lega. Ha infatti sottolineato: "Il tifoso oramai è l'ultima ruota del carro, contano solo i soldi, non per un calcio sostenibile ma per pagare stipendi insostenibili". L'ex giocatore ha poi aggiunto: "La Superlega esiste, è la Champions League, solo che Barcellona, Real Madrid e Juventus volevano il numero chiuso di società partecipanti per incrementare i ricavi".

I commenti dei tifosi della Juventus sulle parole di Boniek

Alcuni tifosi della Juventus sul sito ilbianconero.com hanno commentato le dichiarazioni del vice presidente della Uefa Boniek. Un utente ha dichiarato: "Non perde colpo per meritarsi l'esclusione della stella". Evidente il riferimento alla presenza del nome di Boniek fra le stelle inserite nell'Allianz Stadium di Torino come uno dei giocatori più importanti della storia bianconera.

Un altro utente ha invece scritto: "Boniek è per il calcio del popolo, che piace tanto al presidente della Uefa Ceferin, il calcio da quattro spiccioli modello Paris Saint Germain".