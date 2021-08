La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti per il centrocampo. I nomi su cui la società bianconera sta lavorando sono quelli di Manuel Locatelli e Miralem Pjanic. Nei prossimi giorni è atteso l'incontro con il Sassuolo per provare a trovare un'intesa sulla valutazione di mercato del nazionale italiano. Attualmente ci sarebbe troppa distanza fra offerta bianconera di circa 30 milioni di euro e richieste degli emiliani da circa 40 milioni di euro. Per definire la trattativa sarà necessario che le parti si vengano incontro, anche perché il giocatore vorrebbe trasferirsi alla Juventus.

Sembra invece più facile per la società bianconera acquistare Miralem Pjanic. Il centrocampista del Barcellona potrebbe lasciare i catalani in prestito annuale, accettando anche una diminuzione dell'ingaggio che attualmente percepisce con la società catalana. Secondo la stampa spagnola Barcellona e Juventus potrebbero effettuare uno scambio di prestiti che porterebbe Bentancur in Spagna e Pjanic in bianconero.

Bentancur potrebbe trasferirsi in prestito al Barcellona nello scambio con Pjanic

Dopo lo scambio Arthur Melo-Pjanic definito nel 2020 Barcellona e Juventus potrebbero di nuovo ritornare a trattare sul mercato. Potrebbe infatti delinearsi un ulteriore scambio, con protagonista sempre il classe 1990.

Pjanic infatti potrebbe ritornare in bianconero mentre Bentancur si trasferirebbe al Barcellona. Una trattativa di mercato che potrebbe definirsi in prestito e quindi senza cessioni a titolo definitivo dei cartellini dei giocatori. La società catalana infatti cerca un giocatore dalle caratteristiche tecniche dell'uruguaiano, abile nel recupero dei palloni ma anche nell'accompagnare l'azione offensiva.

La Juventus invece starebbe lavorando all'acquisto di un mediano davanti alla difesa, abile nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Pjanic sarebbe un profilo ideale anche perché Allegri lo conosce bene avendolo allenato alla Juventus nella sua prima esperienza professionale in bianconero.

Il mercato della Juventus

L'indiscrezione di mercato riferita al possibile scambio di prestiti fra Bentancur e Pjanic non trova conferme fra i giornali sportivi italiani. Potrebbe infatti arrivare Pjanic in bianconero ma sembra difficile che Allegri lasci partire il centrocampista uruguaiano. Per caratteristiche infatti l'uruguaiano è molto utile al gioco del tecnico toscano. Pjanic dovrebbe comunque trasferirsi alla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe farlo in prestito gratuito annuale.