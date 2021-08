La Juventus nelle prossime settimane dovrebbe rinforzare il settore avanzato. Si parla molto del possibile arrivo di uno o due centrocampisti e di una punta che vada ad integrarsi con i vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Potrebbero esserci novità importanti anche per quanto riguarda la difesa. Si valuta infatti la cessione sia di Merih Demiral che di Daniele Rugani. In tal caso arriverebbe Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2022. Si parla però anche della possibilità di un acquisto nel ruolo di terzino sinistro, qualora Alex Sandro dovrebbe trasferirsi in Inghilterra.

La società bianconera infatti starebbe considerando la cessione del brasiliano, che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. La Juventus avrebbe già individuato l'alternativa al brasiliano: si tratta del terzino del Borussia Dortmund e nazionale portoghese Raphael Guerreiro, valutato circa 25 milioni di euro. La società bianconera potrebbe inserire una contropartita per abbassare l'investimento pesante.

Bernardeschi possibile contropartita per arrivare a Guerreiro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire Federico Bernardeschi al Borussia Dortmund per arrivare a Raphael Guerreiro. La società bianconera aggiungerebbe anche una somma cash di circa 7 milioni di euro, considerando che il portoghese ha un prezzo di mercato di circa 25 milioni di euro.

Il nazionale italiano va in scadenza di contratto a giugno 2022 con la società bianconera ed è valutato poco meno di 20 milioni di euro. L'eventuale arrivo del portoghese però si concretizzerebbe qualora dovesse partire Alex Sandro. Il brasiliano infatti interesserebbe in Inghilterra, in particolar modo al Chelsea. A tal riguardo la società inglese sta provando ad acquistare Lukaku dall'Inter e potrebbe offrire alla società nerazzurra una somma cash importante più il cartellino di Marcos Alonso.

L'eventuale cessione dello spagnolo porterebbe gli inglesi ad acquistare un altro terzino sinistro, che potrebbe essere proprio Alex Sandro. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

Ci si attendono novità nei prossimi giorni anche sul futuro professionale di Cristiano Ronaldo. Nonostante Pavel Nedved abbia confermato la permanenza, il portoghese starebbe valutando l'addio dalla società bianconera.

Gradirebbe infatti il ritorno al Real Madrid, possibilità attualmente poco concreta. A meno che la società spagnola non riesca ad acquistare Kylian Mbappé. Il francese va in scadenza di contratto a giugno 2022 con il Paris Saint Germain, ma la società francese potrebbe decidere di non cederlo nonostante il rischio di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione.