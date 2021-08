La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca degli acquisti giusti per rinforzare la rosa. Le principali esigenze sembrano riguardare centrocampo e settore avanzato. Il preferito per la mediana sembra essere Manuel Locatelli, anche se c'è distanza fra l'offerta bianconera e le richieste del Sassuolo. Le alternative sarebbero Bakayoko, Renato Sanches e Zakaria. Potrebbe inoltre arrivare un ulteriore rinforzo a centrocampo. Circola soprattutto il nome di Miralem Pjanic, che lascerà probabilmente il Barcellona. Per il giocatore si parla di cessione in prestito anche se la società catalana potrebbe decidere anche per il parametro zero in quanto pesa molto a bilancio con i suoi 8,5 milioni di euro di ingaggio.

La Juventus starebbe valutando il suo acquisto ma sarà prima necessario alleggerire la rosa. Potrebbe essere ceduto Aaron Ramsey, che ha diversi estimatori in Inghilterra. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il centrocampista gallese interesserebbe al Newcastle. La società inglese potrebbe quindi presentare un'offerta per il giocatore, valutato circa 20 milioni di euro dalla Juventus.

Ramsey potrebbe trasferirsi al Newcastle

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Ramsey potrebbe trasferirsi al Newcastle. Il centrocampista gallese infatti ha mercato in Inghilterra e la sua cessione garantirebbe un'importante plusvalenza finanziaria alla Juventus. Il centrocampista è arrivato a parametro zero nell'estate 2019 e potrebbe essere venduto per circa 20 milioni di euro.

La sua partenza potrebbe portare la Juventus ad investire su un altro giocatore per la mediana. Potrebbe essere Pjanic l'alternativa al gallese, anche perché quest'ultimo è stato recentemente schierato come mediano davanti alla difesa contro il Monza. Lo stesso Massimiliano Allegri ha voluto elogiare la prestazione fornita dal centrocampista nel match contro la squadra lombarda.

Il mercato della Juventus

Si è parlato della possibile cessione di Aaron Ramsey, potrebbero però esserci altre partenze importanti. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Merih Demiral è vicino al trasferimento all'Atalanta. Si parla di un prestito da circa 2 milioni di euro più diritto di riscatto a 28 milioni di euro. Al suo posto potrebbe arrivare Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2022.

La Juventus potrebbe offrire una somma cash più il cartellino di Daniele Rugani per il difensore serbo. Per quanto riguarda gli acquisiti è atteso a breve Kaio Jorge. Il giocatore sarà la quarta punta della squadra bianconera. La conferma è arrivata anche dal presidente del Santos.