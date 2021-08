La Juventus nei prossimi giorni dovrebbe incontrare il Sassuolo per provare a definire l'acquisto di Manuel Locatelli. C'è attesa quindi per il nuovo incontro fra le due società, che sarà probabilmente decisivo per il futuro professionale del centrocampista. La società bianconera potrebbe venire incontro agli emiliani adeguando al rialzo l'offerta ma non è da scartare la possibilità che decida di non acquistare il giocatore. La Juventus potrebbe posticipare l'acquisto di Locatelli alla prossima stagione, anche perché il giocatore va in scadenza a giugno 2023.

Per questo a giugno 2022 potrebbe avere una valutazione di mercato più vantaggiosa rispetto a quella attuale. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera starebbe già valutando l'alternativa a Manuel Locatelli. Potrebbe essere Tiémoué Bakayoko il profilo ideale per la squadra bianconera, sia dal punto di vista tecnico che economico. Il centrocampista del Chelsea va in scadenza di contratto a giugno 2022 e potrebbe lasciare la società inglese a prezzo vantaggioso.

L'alternativa a Locatelli potrebbe essere Bakayoko

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando delle alternative a Manuel Locatelli. Attualmente c'è distanza fra l'offerta della Juventus e le richieste del Sassuolo.

I bianconeri vorrebbero offrire un totale di circa 30 milioni di euro fra prestito e riscatto, mentre gli emiliani lo valutano circa 40 milioni di euro. Ci sarebbe distanza anche nella modalità di pagamento, con i bianconeri che vorrebbero acquistarlo in prestito biennale con diritto di riscatto. Il Sassuolo invece vorrebbe un prestito annuale e un obbligo di riscatto.

Tale situazione potrebbe portare la Juventus a considerare delle alternative. Fra queste spicca Bakayoko, centrocampista del Chelsea, nella stagione 2020-2021 in prestito al Napoli. Il francese ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e avrebbe quindi un prezzo vantaggioso.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando però altri centrocampisti in alternativa a Manuel Locatelli e Bakayoko.

Interesserebbero infatti anche Renato Sanches del Lille e Zakaria del Borussia Mönchengladbach. Qualora dovesse partire Aaron Ramsey potrebbe arrivare anche Miralem Pjanic. Il giocatore del Barcellona lascerà probabilmente la Spagna durante il Calciomercato estivo. Si parla di un possibile prestito per due anni o di un sua partenza a parametro zero. Il rinforzo per il settore avanzato sarà invece Kaio Jorge. La punta brasiliana dovrebbe firmare un contratto da circa 2 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026.