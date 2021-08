La Juventus, in questi ultimi giorni di mercato, non dovrebbe fare grandi operazioni, anche se continuano a circolare voci su una possibile cessione di Weston McKennie. L'americano non sarebbe incedibile e di fronte a una buona offerta potrebbe partire. Su di lui potrebbe esserci il Bayern Monaco, anche la Juventus non pare intenzionata a trattare per meno di 30 milioni. Qualora lo statunitense dovesse partire, allora la Juventus potrebbe prendere Miralem Pjanic. Il bosniaco vivrebbe da "separato in casa" nel Barcellona e vorrebbe poter tornare a Torino.

La Juventus valuta qualche partenza

La Juventus, nei prossimi giorni, potrebbe prendere in considerazione qualche cessione a centrocampo. I nomi di cui si sta parlando sono quelli di Weston McKennie e di Aaron Ramsey. Uno dei due giocatori potrebbe partire di fronte a una buona offerta. Il gallese, però, sta trovando molto spazio con Massimiliano Allegri e soprattutto per lui non sarebbero arrivate proposte allettanti. Perciò difficilmente Ramsey lascerà la Juventus. Il discorso potrebbe essere diverso per Weston McKennie che ha parecchi estimatori, soprattutto all'estero: su di lui ci sarebbero alcuni club inglesi ma occorre fare attenzione anche al Bayern Monaco. La Juventus comunque lo cederà solo per una cifra congrua al suo valore.

Bernardeschi vorrebbe il rinnovo

La Juventus, in queste settimane, si starebbe occupando anche dei rinnovi di contratto di alcuni dei suoi giocatori. In particolare la situazione più delicata che sta affrontando la dirigenza bianconera è quella di Paulo Dybala che va in scadenza di contratto nel giugno 2022.

La stessa scadenza di contratto dell'argentino ce l'ha anche il contratto di Federico Bernardeschi.

Il numero 33 juventino, con il ritorno di Massimiliano Allegri, spera di riuscire a convincere la Juventus a prolungargli il contratto. Questo sarebbe l'obiettivo di Bernardeschi, che vorrebbe rimanere in bianconero anche oltre il 2022.

La Juventus prepara la sfida di Udine

La Juventus, in questi giorni, non è solo concentrata sul mercato, anzi il tecnico Massimiliano Allegri pensa soprattutto al campo.

Infatti, i bianconeri, domenica 22 agosto, saranno di scena ad Udine per l'esordio stagionale in Serie A.

Per questa partita la Juventus non avrà a disposizione McKennie che sarà squalificato, oltre a lui mancheranno anche Arthur e Rabiot. Perciò a centrocampo ci sarà qualche novità e Massimiliano Allegri potrà contare anche su Manuel Locatelli, che però molto probabilmente partirà dalla panchina. I titolari saranno Rodrigo Bentancur e Aaron Ramsey, a completare il reparto dovrebbe esserci Bernardeschi. In ogni caso mister Allegri ha ancora alcuni giorni per sciogliere i dubbi di formazione. In attacco si va verso la conferma del tridente Chiesa, Dybala e Cristiano Ronaldo.