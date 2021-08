La telenovela del mercato estivo della Juventus si è finalmente conclusa. Infatti, dopo due mesi di trattativa, il club bianconero e il Sassuolo si sono accordati per il passaggio di Manuel Locatelli a Torino, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto incondizionato. La cifra stabilita per l'acquisto di Locatelli è di 35 milioni.

Adesso il centrocampista è pronto per approdare a Torino per sostenere le visite mediche e mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri.

Arriva Locatelli

Massimiliano Allegri fin dal suo ritorno alla Juventus ha fatto una precisa richiesta per rinforzare il centrocampo: Manuel Locatelli.

Il centrocampista classe '98 è sempre stato l'obiettivo numero uno dei bianconeri e adesso la trattativa con il Sassuolo si è finalmente conclusa.

Quest'oggi 17 agosto, la Juventus è riuscita a ottenere il sì del club neroverde e poco dopo pranzo è arrivata la fine della trattativa. Locatelli arriverà a Torino in prestito biennale e dovrà rinnovare il suo contratto con i neroverdi poiché va in scadenza nel 2023. Una volta risolte tutte le ultime cose burocratiche il giocatore raggiungerà i nuovi compagni e potrà preparare la sfida contro l'Udinese.

Il punto sul futuro di Ronaldo

In queste ore, oltre alla questione Locatelli, si dibatte anche sul futuro di Cristiano Ronaldo. Infatti, in Spagna, circola un'indiscrezione su una presunta volontà di Ancelotti di portarlo di nuovo al Real Madrid.

Invece, stando a quanto afferma Sky Sport, i blancos non sarebbero intenzionati a prendere Cristiano Ronaldo e sarebbero concentrati su Mbappè. Per il futuro di CR7 si parla anche del Paris Saint Germain, ma anche in questo caso la risposta sarebbe negativa, almeno per questa stagione. Al di la del futuro di Mbappè il club transalpino non avrebbe intenzione di prendere Cristiano Ronaldo.

Insomma, il portoghese andrebbe verso la permanenza alla Juventus, a meno di clamorose sorprese.

Intanto la Juventus non è al lavoro solo sul mercato

La dirigenza della Juventus è quindi riuscita ad accontentare Massimiliano Allegri che avrà un nuovo centrocampista. Nel frattempo il tecnico livornese è alla Continassa, dove questo pomeriggio è in programma una doppia seduta di allenamento alla sua squadra.

La Juventus ha messo nel mirino la gara di campionato contro l'Udinese. Per questa partita, probabilmente, Allegri avrà a disposizione Locatelli anche se i titolari saranno Bentancur, Ramsey e Bernardeschi. Infatti, il centrocampista classe '98 dovrà conoscere meglio i compagni prima di essere in campo dal primo minuto. Ma la sensazione è che Locatelli ad Udine possa essere quantomeno in panchina.