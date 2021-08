Venerdì 20 agosto inizia la Serie B 2021-2022 che vede al via diverse squadre in lotta per la promozione in Serie A. Ovviamente non mancano altri club il cui obiettivo principale è quello di evitare la retrocessione. Sono diversi i giovani talenti da seguire nel campionato cadetto che sta per cominciare.

La nuova stagione della Serie B prenderà il via il 20 agosto alle 20:30 con la partita tra Frosinone e Parma. Questa sfida vedrà contrapposti due campioni del mondo 2006, ovvero Fabio Grosso sulla panchina dei ciociari, e Gianluigi Buffon in porta con la compagine emiliana.

La squadra ducale è ad oggi la favorita per la vittoria finale del campionato insieme al Monza di Adriano Galliani e Berlusconi.

Frosinone e Parma aprono il campionato, in campo alle 20:30

Sia il Frosinone che il Parma punteranno a cominciare nel migliore dei modi la loro Serie B. I ducali, soprattutto, vorrranno subito lanciare la rincorsa alla Serie A che hanno perso nella scorsa stagione.

Allo Stirpe, il tecnico degli emiliani Enzo Maresca non potrà contare su Roberto Inglese, Mihaila e Felix Correa.

In porta giocherà Buffon, assente invece nel match di Coppa Italia perso contro il Lecce. Gli unici dubbi per il tecnico dei gialloblu riguardano il reparto offensivo dove il polacco Benek non ha convinto al 100%, e per questo motivo l'allenatore sta pensando di dare una maglia da titolare a Gennaro Tutino, che proprio il 20 agosto compie 25 anni.

Sulla trequarti, alle spalle dell'unica punta, dovrebbero piazzarsi Man, Vazquez e Brunetta.

In difesa, davanti a Gianluigi Buffon dovrebbero esserci Osorio e Valenti, con Sohm che andrebbe ad occupare il ruolo di terzino destro e Gagliolo quello di sinistra.

Dopo la sconfitta che ha comportato l'eliminazione dalla Coppa Italia, il Parma è chiamato subito a reagire e a dare delle risposte convincenti ai tifosi e al presidente Kyle Krause, il quale non ha gradito il risultato negativo rimediato contro il Lecce.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per quanto riguarda il Frosinone, mister Fabio Grosso dovrà fare i conti con qualche acciaccato di troppo in seguito al match di Coppa Italia. Garritano, Rohden e Gori non sono al meglio, ma comunque sono stati convocati per la gara col Parma. Tuttavia, sembra difficile che possano giocare da titolari.

In porta ci sarà Ravaglia, mentre in difesa dovrebbero trovare spazio Brighenti, Gatti, Szyminski e Zampano.

A centrocampo molto probabilmente giocheranno Maiello e Boloca, mentre per l'ultimo posto da titolare sarebbe ballottaggio tra Vitale e Rohden, con il primo in vantaggio.

In attacco si va verso la conferma del tridente composto da Canotto, Ciano e Tribuzzi. Invece sembra destinato a partire dalla panchina Iemmello.